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कानपुर में संदिग्ध हालात में अधिवक्ता की मौत; गेस्ट हाउस के बाहर मिला शव, आधे घंटे पहले पत्नी से हुई थी बात!

रितेश यादव (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा के बली का पुरवा इलाके में सोमवार देर शाम एक युवा अधिवक्ता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. गेस्ट हाउस के बाहर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के लोगों ने हत्या या किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि परिजनों की तरफ से अनहोनी की आशंका जताई गई है, हालांकि अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.