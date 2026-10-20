कानपुर में संदिग्ध हालात में अधिवक्ता की मौत; गेस्ट हाउस के बाहर मिला शव, आधे घंटे पहले पत्नी से हुई थी बात!
गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:49 PM IST
कानपुर : गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा के बली का पुरवा इलाके में सोमवार देर शाम एक युवा अधिवक्ता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. गेस्ट हाउस के बाहर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के लोगों ने हत्या या किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि परिजनों की तरफ से अनहोनी की आशंका जताई गई है, हालांकि अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, बली का पुरवा निवासी शिव सिंह यादव किराने की दुकान चलाते हैं. उनका बेटा रितेश यादव (26) वकालत करने के साथ ही घर से कुछ दूरी पर स्थित एक गेस्ट हाउस भी संचालित करता था.
परिजन के मुताबिक, सोमवार देर शाम रितेश अपने इसी गेस्ट हाउस पर मौजूद था. इस दौरान उसकी पत्नी ने फोन कर घर आने के बारे में पूछा था. परिजनों के मुताबिक, रितेश ने फोन पर पत्नी से सामान्य बातचीत करते हुए बस थोड़ी ही देर में घर लौटने की बात कही थी.
पत्नी से बातचीत के महज आधे घंटे बाद जब दोबारा रितेश को फोन मिलाया गया, तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया. इसी बीच कुछ लोगों ने परिजनों को सूचना दी कि रितेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. खबर मिलते ही परिजन तुरंत गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पता चला कि उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. परिजन जब अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने रितेश को मृत घोषित कर दिया था.
परिजनों का कहना है कि कुछ ही मिनट पहले हुई बातचीत के दौरान रितेश पूरी तरह सामान्य था और उसकी आवाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसकी तबीयत खराब है. अचानक हुई इस मौत के पीछे किसी साजिश या अनहोनी की आशंका जताते हुए उन्होंने पुलिस से गहराई से छानबीन करने की गुहार लगाई है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची गुजैनी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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