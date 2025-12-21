लखनऊ में सड़क हादसे में वकील की मौत; दोस्त के साथ जाते समय कार से टक्कर, परिजनों ने लगाये गंभीर आरोप
पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है. आरोपों की जांच की जा रही है.
लखनऊ : राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में शनिवार रात सड़क हादसे में एक वकील की मौत हो गई. रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल स्थित पुल के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाये हैं.
पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना करने वाली कार को कब्जे में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी पुलिस जांच कर रही है.
इंस्पेक्टर पारा के मुताबिक, आलमनगर अशोक विहार निवासी वकील चांद बाबू सैनी शनिवार शाम अपने दोस्त आशु के साथ स्कूटी से जा रहे थे. रानी लक्ष्मीबाई पुल के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. भीषण टक्कर से चांद बाबू काफी दूर जा गिरे. उन्हें गंभीर हालत में लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मृतक के भाई अजय सैनी ने इस घटना पर कई सवाल खड़े किए हैं. भाई ने साजिश के तहत घटना कराए जाने का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों से उनका जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. आरोप है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर साजिश के तहत यह टक्कर करवाई है. स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है.
