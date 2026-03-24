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वकील के भाई की गोली मारकर हत्या, कोई गिरफ्तारी न होने पर रोहिणी कोर्ट के वकील कल रहेंगे हड़ताल पर

19 मार्च को वकील पवन भारद्वाज के घर पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था.

रोहिणी कोर्ट के वकील कल रहेंगे हड़ताल पर
रोहिणी कोर्ट के वकील कल रहेंगे हड़ताल पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 8:46 PM IST

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नई दिल्ली: एक वकील के घर पर जानलेना हमले में वकील के भाई की हत्या और दो रिश्तेदारों के घायल होने की घटना के खिलाफ रोहिणी कोर्ट के वकील बुधवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे. रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव तेहलान और सचिव प्रदीप खत्री के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में 25 मार्च को वकीलों के हड़ताल का आह्वान किया गया है.

नोटिस में कहा गया है कि 19 मार्च को वकील पवन भारद्वाज के घर पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया. इस हमले में पवन भारद्वाज के भाई की मौत हो गई और उनके पिता और भतीजा घायल हो गए. यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद है. नोटिस में कहा गया है कि सीसीटीवी में घटना कैद होने के बावजूद अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है.

रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया है कि जल्द और उचित कार्रवाई की जाए. बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से आह्वान किया है कि वो भाईचारा और एकजुटता का प्रदर्शन करें और 25 मार्च को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करें. हालांकि, बार एसोसिएशन ने जमानत और रोक के आदेश के मामले में न्यायिक बहिष्कार को शामिल नहीं किया है. बार एसोसिएशन ने जिला जज से आग्रह किया है कि वो 25 मार्च को लिस्टेड किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित नहीं करें.

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