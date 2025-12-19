गुरुग्राम में धोखाधड़ी करने वाला एडवोकेट गिरफ्तार, मृत व्यक्ति के नाम पर रची करोड़ों की साजिश, जांच में हुआ खुलासा

ETV Bharat / state

गुरुग्राम में लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 19, 2025

Updated : December 19, 2025

गुरुग्राम में हेराफेरी कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी एडवोकेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मृतक व्यक्ति ओमप्रकाश की जमीन बेचकर एक रियल एस्टेट कंपनी से धोखाधड़ी की है. आरोपी ने फर्जी कागजात के आधार पर मृतक के नाम से बैंक खाता भी खुलवाया था.

मोटी रकम आने पर अकाउंट फ्रिज: पुलिस के मुताबिक, "आरोपी ने साल 2023 में फर्जी सेल डीड पेश कर फ्रिज खाते को अनफ्रीज कराया और मूल राशि व ब्याज समेत कुल 59 लाख 72 हजार 608 रुपये NEFT व IMPS के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए". आरोपी की पहचान गांव बजघेड़ा निवासी नवीन राणा (40) के रूप में हुई है. आरोपी वर्तमान में गुरुग्राम कोर्ट में वकालत कर रहा था.

फर्जी दस्तावेज पर अकाउंट ट्रांसफर: जांच में सामने आया है कि उक्त बैंक खाता वास्तव में नवीन राणा नामक व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुलवाया गया था. आरोपी ने मई-2023 में खुद को ओम प्रकाश बताकर एक कंपनी से संबंधित फर्जी सेल डीड प्रस्तुत की और इसके आधार पर फ्रिज बैंक खातों को अन फ्रिज कराया.

पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा: पुलिस ने बताया कि "28 दिसंबर 2015 को एक व्यक्ति ने स्वयं को ओम प्रकाश बताकर एक्सिस बैंक पालम विहार में बैंक खाता खुलवाया था. 30 दिसंबर 2015 को यानी दो दिन के भीतर खाते में 46 लाख 50 हजार रुपये की बड़ी राशि जमी की गई. जिसके कारण बैंक द्वारा एक जनवरी 2016 को खाते को फ्रिज किया गया था. इसके बाद करीब दस महीने बाद बैंक खाता पालम विहार शाखा से सदर बाजार शाखा में ट्रांसफर कर दिया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने जमीन खरीदने के बदले ओम प्रकाश नाम व्यक्ति को 46.50 लाख रुपये दिए थे. जबकि वास्तविक ओम प्रकाश की मौत साल 1993 में हो चुकी थी".

