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वकील पर भीनमाल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर से मारपीट का आरोप, चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

घटना के बाद मौके पर जमा लोग एवं चिकित्सक ( ETV Bharat Jalor )