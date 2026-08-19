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वकील पर भीनमाल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर से मारपीट का आरोप, चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

ओपीडी में कार्यरत संविदाकर्मी के बकाया वेतन को लेकर विवाद हुआ शुरू.

People and doctors gathered at the scene after the incident.
घटना के बाद मौके पर जमा लोग एवं चिकित्सक (ETV Bharat Jalor)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 10:14 AM IST

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जालोर: जिले के भीनमाल स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर नेमीचंद संघवी के साथ अधिवक्ता के मारपीट करने का मामला सामने आया है. घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में रोष फैल गया. बुधवार को अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. डॉक्टरों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

भीनमाल थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस शिकायत में लगाए आरोपों की जांच कर घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है. आरोप है कि मंगलवार को अस्पताल प्रभारी डॉ. नेमीचंद संघवी अपने कक्ष में मरीज देख रहे थे. तभी अधिवक्ता कमलेश कुमार आए. दोनों में संविदाकर्मी के बकाया वेतन को लेकर बातचीत हुई, जो कहासुनी एवं गरमागरमी में बदल गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अधिवक्ता ने डॉक्टर संघवी का कॉलर पकड़ लिया और मारपीट की.

बीसीएमओ डॉ. दिनेश जांभानी बोले... (ETV Bharat Jalor)

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काली पट्टी बांधकर विरोध: डॉक्टर के साथ मारपीट की सूचना और शोर सुनकर अन्य चिकित्सक मौके पर पहुंचे. उन्होंने बीच-बचाव किया. आरोप है कि विवाद यहीं नहीं रुका और अधिवक्ता ने नेमप्लेट उठाकर डॉक्टर से दोबारा मारपीट का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली. अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. हिम्मत शर्मा और सचिव डॉ. बाबूलाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर व एसोसिएशन पदाधिकारी थाने पहुंचे और घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई. चिकित्सकों ने कहा कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार गंभीर मामला है. आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए.

संविदाकर्मी के वेतन को लेकर विवाद: ओपीडी में कार्यरत रवि कुमार की पत्नी राजकीय चिकित्सालय में संविदाकर्मी हैं और उनका वेतन बकाया है. इसी मामले को लेकर रवि ने अधिवक्ता कमलेश कुमार से बातचीत की. इसके बाद अधिवक्ता अस्पताल पहुंचे एवं प्रभारी डॉ. संघवी से बकाया वेतन के संबंध में जानकारी ली. डॉक्टर ने बताया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेतन का भुगतान किया जाएगा. इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई.

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POLICE ARE INVESTIGATING ALLEGATION
DOCTORS PROTEST BY BLACK ARMBANDS
BHINMAL HOSPITAL IN CHARGE ASSAULT

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