ETV Bharat / state

लॉरेंस-गोदारा गैंग का गैंगस्टर अमित शर्मा अमेरिका में करवाया गिरफ्तार, वापस देश लाने में जुटी एजीटीएफ

उन्होंने बताया कि अमित शर्मा लॉरेंस विश्नोई गैंग का एक सक्रिय गैंगस्टर है, जो अभी रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है. एजीटीएफ की सूचना पर सीबीआई और इंटरपोल के दखल से अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया है. उसे कैलिफोर्निया की जेल में रखा गया है. अब उसे डिपोर्ट या प्रत्यर्पित करवाने की कवायद जारी है.

जयपुर: संगठित अपराध और गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस विश्नोई-रोहित गोदारा गैंग के गैंगस्टर अमित शर्मा उर्फ सुल्तान उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार करवाया है. अब उसे देश वापस लाने की कवायद जारी है. एजीटीएफ की क्राइम ब्रांच के एडीजी दिनेश एमएन ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया.

फिरौती की रकम हवाला से विदेश में लेता: उन्होंने बताया कि आरोपी विदेशों में बैठकर गैंग के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. वह गैंग के लिए फाइनेंस का काम संभालता था. वह एक्सटॉर्शन की रकम विदेशों में रिसीव करने की व्यवस्था करता और उसे अलग-अलग माध्यमों से गैंग के गुर्गों तक पहुंचाने का काम करता था. इसके साथ ही गैंग के बदमाशों को भारत से बाहर विदेशों में फरारी कटवाने में भी मदद कर रहा था. वह उनके लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाता था.

गोदारा को विदेश में रुकवाने का किया इंतजाम: पड़ताल में सामने आया है कि वह रोहित गोदारा से पहले देश छोड़कर भाग गया था. इसके बाद जब गोदारा देश से बाहर गया, तो उसे वहां रुकवाने की व्यवस्था अमित शर्मा ने ही की है. उन्होंने बताया कि अमित शर्मा श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है. वह 2021 में विदेश चला गया था. वह भारत से अपने खुद के पासपोर्ट पर बाहर निकला, लेकिन बाद में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर अलग-अलग देशों में फरारी काटते हुए अमेरिका पहुंचा. इस दौरान वह लगातार गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था.

हथियार और ड्रग्स के धंधे से भी जुड़ा: उन्होंने बताया कि आरोपी पहले विदेश में बैठकर लॉरेंस विश्नोई गैंग के लिए आपराधिक काम कर रहा था. मुख्य रूप से वह अब वह रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के लिए विदेशों में हवाला के जरिए फिरौती की रकम हासिल करता था. इसके साथ ही गैंग के अपराधियों को रकम पहुंचाने, अवैध रकम से गैंग के लिए हथियार खरीदने और ड्रग्स के काम से भी जुड़ा था. उन्होंने बताया कि राजस्थान में पुलिस ने चार मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की है. लेकिन कई और मामलों में भी उसके खिलाफ अनुसंधान लंबित हैं.