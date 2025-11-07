ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी के करीबी कथावाचक को लॉरेंस गैंग ने दी धमकी, कहा- रवि किशन को समझा लो, योगी-मोदी सब चले जाएंगे

धमकी देने वाले ने कथावाचक को व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा. सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला और प्रवीन शास्त्री की फोटो पर क्रॉस लगाया.

सीएम योगी के करीबी कथावाचक को धमकी.
सीएम योगी के करीबी कथावाचक को धमकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 10:22 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 11:19 PM IST

गोरखपुर : सीएम योगी और सांसद रवि किशन के करीबी कथावाचक को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने बताया कि वह बिहार से बोल रहा है और खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया. उसने धमकी दी कि इस बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे. तुम्हें भी जान से मार दूंगा. रवि किशन भी नहीं बच पाएंगे.

धमकी देने वाले ने कथावाचक प्रवीन शास्त्री को व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा है. जिसमें गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के विधायक प्रदीप शुक्ला, प्रवीन शास्त्री और सांसद रवि किशन की फोटो को क्रॉस का निशाना बनाया है. कथावाचक ने आरोपी से बातचीत का वीडियो पुलिस को सौंपा है.

धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया. (Video Credit; Provided by Praveen Shastri)

पुलिस कर रही लोकेशन ट्रेस : रामगढ़ ताल थाने FIR दर्ज की गई है. पुलिस कॉल करने वाले की लोकेशन को ट्रेस कर रही है. कथावाचक प्रवीण शास्त्री योगी आदित्यनाथ के धार्मिक कार्यक्रमों में दिखते हैं. वर्ष 2017 में सीएम योगी के आवास के शुद्धिकरण पूजा में भी शामिल हुए थे.

बोला- यह धमकी सिर्फ ट्रेलर है : रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के गौतम विहार विस्तर कॉलोनी में रहने वाले कथावाचक प्रवीन शास्त्री ने पुलिस को बताया, बुधवार की रात करीब 11:00 बजे देवरिया से एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, तभी अज्ञात नंबर से फोन आया. कॉल करने वाले ने कहा कि अपने सांसद रवि किशन को समझा दो, कोई भी प्रशासन तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा. यह धमकी सिर्फ ट्रेलर है. पिक्चर अभी बाकी है.

फोटो पर लगाया क्रॉस का निशान.
फोटो पर लगाया क्रॉस का निशान. (Photo Credit; ETV Bharat)

कई बार किया फोन : प्रवीन शास्त्री ने बताया, इसके बाद फोन कट गया. फिर कुछ देर बाद उसी नंबर से फोन आया और कहा की तुम्हें देख लेंगे. इसके बाद उन्होंने सांसद रवि किशन से संपर्क किया तो सांसद ने सलाह दी कि इसकी जानकारी पुलिस को तत्काल दी जाए और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी जाए. फिर रामगढ़ ताल थाना के प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव से संपर्क कर उन्हें इस बात की जानकारी दी. प्रवीन शास्त्री ने बताया कि धमकी देने वाले ने कई बार फोन किया.

साइबर टीम भी कर रही जांच : रामगढ़ ताल थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ ने कहा, धमकी भरे कॉल की जांच शुरू कर दी गई है. व्हाट्सएप चैट की जांच साइबर टीम के जरिए भी कराई जा रही है. जल्द ही कॉल करने वाले की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, 30 अक्टूबर को सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर जान से मारने की धमकी मिली थी. यह धमकी देने वाला भी खुद को बिहार का अजय कुमार यादव बताया था. पुलिस ने धमकी देने वाले का लोकेशन ट्रेस कर जालंधर पंजाब से गिरफ्तार कर लिया था. बिहार से कुछ भी लेना-देना नहीं था.

