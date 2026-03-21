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10 करोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे, इंदौर के बाद भोपाल में लॉरेंस गैंग का आतंक, कारोबारी को खुली धमकी

इंदौर के बाद भोपाल में लॉरेंस गैंग का आतंक (कारोबारी नवीन जैन, दाएं) ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब लॉरेंस गैंग की दहशत राजधानी भोपाल पहुंच गई है. यहां के कोलार इलाके में रहने वाले एक कारोबारी को लॉरेंस गैंग की ओर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस गैंग के कुख्यात बदमाश हैरी बॉक्सर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. कारोबारी गौरव जैन ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है. लॉरेंस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी कोलार रोड निवासी कारोबारी गौरव जैन वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं. करीब चार दिन पहले उनके पास एक वॉट्सएप कॉल आया था. बात करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर बताते हुए 10 करोड रुपए की डिमांड की थी. कारोबारी ने इस फोन कॉल पर कोई ध्यान नहीं दिया. तीन दिन बाद 20 मार्च को सुबह उनके पास उन्हीं नंबरों से हैरी बॉक्सर ने दोबारा संपर्क किया और 10 करोड़ रुपए की मांग की. कारोबारी गौरव जैन ने जब कहा वे उसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देंगे तो उसने बदसलूकी करते हुए धमकी दी कि अब उन्हें जान से खत्म कर दिया जाएगा. कारोबारी को लॉरेंस गैंग की ओर से खुली चुनौती दी गई है. कारोबारी ने दर्ज कराई एफआईआर (Etv Bharat)