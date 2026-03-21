10 करोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे, इंदौर के बाद भोपाल में लॉरेंस गैंग का आतंक, कारोबारी को खुली धमकी
कोलार रोड निवासी कारोबारी गौरव जैन को फोन कॉल पर धमकी, इंदौर, खरगोन, अशोक नगर के बाद भोपाल में सक्रिय लॉरेंस के गुर्गे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:46 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब लॉरेंस गैंग की दहशत राजधानी भोपाल पहुंच गई है. यहां के कोलार इलाके में रहने वाले एक कारोबारी को लॉरेंस गैंग की ओर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस गैंग के कुख्यात बदमाश हैरी बॉक्सर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. कारोबारी गौरव जैन ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है.
लॉरेंस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी
कोलार रोड निवासी कारोबारी गौरव जैन वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं. करीब चार दिन पहले उनके पास एक वॉट्सएप कॉल आया था. बात करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर बताते हुए 10 करोड रुपए की डिमांड की थी. कारोबारी ने इस फोन कॉल पर कोई ध्यान नहीं दिया. तीन दिन बाद 20 मार्च को सुबह उनके पास उन्हीं नंबरों से हैरी बॉक्सर ने दोबारा संपर्क किया और 10 करोड़ रुपए की मांग की. कारोबारी गौरव जैन ने जब कहा वे उसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देंगे तो उसने बदसलूकी करते हुए धमकी दी कि अब उन्हें जान से खत्म कर दिया जाएगा. कारोबारी को लॉरेंस गैंग की ओर से खुली चुनौती दी गई है.
मामले की जांच में जुटी कोलार पुलिस
कारोबारी गौरव जैन ने मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत ही कोलार थाने जाकर शिकायत की. पुलिस ने इस मामले में धमकी देने वाले हैरी बॉक्सर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया, '' एफ आई आर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. जल्द बदमाश का पता लगा लिया जाएगा.'' वहीं, कारोबारी गौरव जैन ने अपने और अपने परिवार को जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा देने की गुहार लगाई. उनका कहना है की बदमाशों ने वॉट्सएप पर ऑडियो कॉल पर खुली चुनौती दी है.
यह भी पढ़ें- इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री, बिल्डर को वीडियो कॉल से धमकी, 15 करोड़ की डिमांड
मध्य प्रदेश में सक्रिय हुई लॉरेंस गैंग
लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने हाल के दिनों में इंदौर के एक कारोबारी को फोन करके 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. इतना ही नहीं, इसी गैंग के कुछ गुर्गों ने खरगोन जिले में एक कारोबारी से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी और रुपए नहीं देने पर उनके घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी. बीते कुछ दिन पहले अशोक नगर में पुलिस ने इसी गैंग से जुड़े एक बदमाश को गिरफ्तार किया था.