लॉरेंस गैंग का गुर्गा अवैध हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार, आरोपी पर था 25 हजार का इनाम

बहरोड़ पुलिस ने लॉरेंस गैंग के एक मेंबर को गिरफ्तार किया है. इसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Kotputli)
Published : October 19, 2025 at 5:14 PM IST

कोटपूतली: बहरोड़ पुलिस ने लारेंस गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया बदमाश शराब ठेकेदार सुनील टूल्ली हत्याकांड में शामिल था. आरोपी पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था. कोटपूतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले की स्पेशल सेल को इनामी बदमाश को लेकर सूचना मिली थी. जिस पर टीम ने आरोपी संजय जाट को पकड़ कर पूछताछ की, तो सामने आया कि आरोपी बदमाश कृष्ण पहलवान निवासी बानसूर के संपर्क में था. आरोपी से कुल 12 देशी-विदेशी हथियार और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

भारी मात्रा में हथियार बरामद: एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध हथियारों के साथ सक्रिय है. सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर संजय जाट उर्फ सुनील जाट निवासी मेवात, हरियाणा को दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक इटली निर्मित अत्याधुनिक ब्रेटा पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस, दो मैगजीन, 7 देशी पिस्टल, तीन देशी कट्टे, एक पचफेरा, देशी कट्टे के 5 और पिस्टल के 9 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए. मौके से अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल की जा रही बिना नंबर की बोलेरो कैम्पर गाड़ी भी जब्त की गई.

आरोपी से 12 हथियार और 20 जिंदा कारतूस बरामद (ETV Bharat Kotputli)

लूट, हथियार तस्करी और रंगदारी करता था आरोपी: एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी का गैंग हरियाणा और राजस्थान में लूट, हथियार तस्करी और रंगदारी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में सक्रिय था. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अन्य अपराधियों के नाम सामने आने की संभावना है. वहीं पकड़े गए बदमाश को रिमांड लिया जाएगा ताकि अन्य मामलों के बारे में पता चल सके.

