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लॉरेंस के नए गुर्गे 'टाइगर' ने पूर्व छात्र नेता से मांगे दो करोड़, जान से मारने की धमकी

आरोपी ने जिस नंबर से छात्र नेता को व्हाट्सएप कॉल किया, उस नंबर का कोड दक्षिण अमेरिकी शहर वर्जीनिया का था.

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लॉरेंस का गुर्गा राजू मांझू (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा मारवाड़ में बदमाश लॉरेंस विश्नोई व उसके भाई अनमोल विश्नोई के गुर्गे और शातिर गैंगस्टर राजू मांझू की गिरफ्तारी से जहां जोधपुर संभाग में पुलिस को राहत मिली, वहीं अब लॉरेंस का एक नया गुर्गा सामने आया है, जिसका नाम टाइगर विश्नोई है. टाइगर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी देकर दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है. टाइगर विश्नोई ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए यह धमकी दी है. इसको लेकर सुनील चौधरी ने रातानाडा थाने में रिपोर्ट दी है.

विदेशी नंबर से कॉल, दो दिन का समय: थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की पड़ताल की जा रही है. टाइगर विश्नोई ने जिस नंबर से चौधरी को व्हाट्सएप कॉल किया, उस नंबर का कोड दक्षिण अमेरिकी शहर वर्जीनिया का था. हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि कॉल वहां से ही की गई है या नहीं. टाइगर विश्नोई ने सुनील चौधरी से कहा कि दो दिन में दो करोड़ रुपए देने होंगे. वह उसकी पूरी दिनचर्या जानता है. रुपए नहीं दिए तो कभी भी मार देगा.

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जेल में रखने से बढ़ा नेटवर्क: लॉरेंस विश्नोई गिरोह के सदस्यों ने पहली बार जोधपुर में 2017 में एक डॉक्टर व एक ट्रैवलर के घर फायरिंग कर एंट्री ली थी. इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा. लॉरेंस के ही एक गुर्गे ने जोधपुर में वासुदेव इसरानी की हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में जोधपुर पुलिस पंजाब से लॉरेंस को लेकर आई थी और उसे जोधपुर जेल में रखा गया था. इस दौरान कई स्थानीय अपराधी जोधपुर जेल में थे, जिनका पहले लॉरेंस और बाद में उसके भाई अनमोल से सीधा संपर्क हो गया. जिसके बाद जोधपुर, फलौदी, बीकानेर इलाके में नेटवर्क बन गया.

राजू बना बड़ा गुर्गा: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजू मांझू फलौदी के लोहावट का रहने वाला है. पकड़े जाने के बाद जेल में उसकी मुलाकात अनमोल विश्नोई से हुई, जिससे वह उनके साथ काम करने लगा. इस तरह वह रोहित गोदारा गैंग तक पहुंच गया. इतना ही नहीं, सीकर में राजू ठेहट की हत्या में प्रयुक्त हथियारों की सप्लाई में भी राजू मांझू की भूमिका थी. उसने '007 गैंग' बनाई थी. इसके दम पर उसने पूरे मारवाड़ में अपना नेटवर्क स्थापित किया और फिर प्रदेश स्तर पर काम करने लगा.

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फरवरी में चार धमकियां: लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से लोगों को डराकर रंगदारी वसूलने के लिए जोधपुर में धमकियां आती रहती हैं. इस वर्ष चार लोगों से वसूली के लिए धमकियां दी गई हैं. इनमें चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में दो लोगों को धमकी देकर दो करोड़ मांगे गए थे. इसके बाद मोती चौक में होटल व्यवसायी व निवर्तमान पार्षद को धमकी भरा कॉल किया गया था. इन तीनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है. फिर सरदारपुरा में एक व्यवसायी को धमकाया गया था. इनमें से कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था.

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