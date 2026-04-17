ETV Bharat / state

लॉरेंस के नए गुर्गे 'टाइगर' ने पूर्व छात्र नेता से मांगे दो करोड़, जान से मारने की धमकी

जोधपुर: एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा मारवाड़ में बदमाश लॉरेंस विश्नोई व उसके भाई अनमोल विश्नोई के गुर्गे और शातिर गैंगस्टर राजू मांझू की गिरफ्तारी से जहां जोधपुर संभाग में पुलिस को राहत मिली, वहीं अब लॉरेंस का एक नया गुर्गा सामने आया है, जिसका नाम टाइगर विश्नोई है. टाइगर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी देकर दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है. टाइगर विश्नोई ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए यह धमकी दी है. इसको लेकर सुनील चौधरी ने रातानाडा थाने में रिपोर्ट दी है.

विदेशी नंबर से कॉल, दो दिन का समय: थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की पड़ताल की जा रही है. टाइगर विश्नोई ने जिस नंबर से चौधरी को व्हाट्सएप कॉल किया, उस नंबर का कोड दक्षिण अमेरिकी शहर वर्जीनिया का था. हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि कॉल वहां से ही की गई है या नहीं. टाइगर विश्नोई ने सुनील चौधरी से कहा कि दो दिन में दो करोड़ रुपए देने होंगे. वह उसकी पूरी दिनचर्या जानता है. रुपए नहीं दिए तो कभी भी मार देगा.

पढ़ें: गैंगस्टर्स के मुखबिर तंत्र पर पुलिस का एक्शन, बदमाशों को जानकारी देने वालों पर कसा जा रहा शिकंजा

जेल में रखने से बढ़ा नेटवर्क: लॉरेंस विश्नोई गिरोह के सदस्यों ने पहली बार जोधपुर में 2017 में एक डॉक्टर व एक ट्रैवलर के घर फायरिंग कर एंट्री ली थी. इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा. लॉरेंस के ही एक गुर्गे ने जोधपुर में वासुदेव इसरानी की हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में जोधपुर पुलिस पंजाब से लॉरेंस को लेकर आई थी और उसे जोधपुर जेल में रखा गया था. इस दौरान कई स्थानीय अपराधी जोधपुर जेल में थे, जिनका पहले लॉरेंस और बाद में उसके भाई अनमोल से सीधा संपर्क हो गया. जिसके बाद जोधपुर, फलौदी, बीकानेर इलाके में नेटवर्क बन गया.