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JLN अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन को वापस भेजा जेल, भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ी थी तबीयत, यह है मांग

सचिन थापन को हाई सिक्योरिटी जेल ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापन अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भूख हड़ताल पर है. बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर हार्डकोर अपराधी सचिन थापन कड़ी सुरक्षा में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया. गुरुवार को इलाज और मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद उसे वापस हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया है. जेल प्रशासन ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा हुआ है.