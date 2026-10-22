JLN अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन को वापस भेजा जेल, भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ी थी तबीयत, यह है मांग
जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया-कैदी सचिन थापन अनी मर्जी के कैदियों के साथ बैरक में रहना चाहता है.
Published : October 22, 2026 at 9:28 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 9:52 PM IST
अजमेर: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापन अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भूख हड़ताल पर है. बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर हार्डकोर अपराधी सचिन थापन कड़ी सुरक्षा में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया. गुरुवार को इलाज और मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद उसे वापस हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया है. जेल प्रशासन ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा हुआ है.
हाई सिक्योरिटी जेल के नियमों से नाराज है लॉरेंस का भांजा: जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि हार्डकोर अपराधियों के लिए प्रदेश में एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में है. सामान्य जेल की तुलना में यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है. यहां कैदियों को अलग-अलग रखा जाता है. कई कैदियों को यहां के नियम-कायदे रास नहीं आते. जेल में केवल जेल के नियम ही चलते हैं, किसी कैदी की खुद की इच्छा नहीं चलती. कैदी सचिन थापन अनी मर्जी के कैदियों के साथ बैरक में रहना चाहता है. वह जिन कैदियों के साथ रहना चाहता है, वे उत्पाती हैं. उनमें से एक कैदी ने कुछ दिन पहले ही जेल में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था.
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मेडिकल बोर्ड ने बताया स्वस्थ: जांगिड़ ने बताया कि जेल में केवल जेल के नियम-कायदे ही चलते हैं, कैदी की हठधर्मिता नहीं चलती. उसकी मांग जायज नहीं है. वह पिछले 16-17 दिन से भूख हड़ताल पर है. इस बीच उसने कैंटीन से फल भी लिए थे. बुधवार को उसने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की थी. जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा में इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल भेजा गया था, जहां उपचार के बाद गुरुवार को चिकित्सकीय परामर्श के बाद वापस हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया. इस बीच मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया. कैदी सचिन थापन स्वस्थ है. जेल में आने के बाद उसे फिर से समझाया गया, लेकिन वह जेल में अपने साथी सुमित और रामबीर को अपने साथ बैरक में रखना चाहता है.
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है सचिन थापन: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने और हत्याकांड को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों को हथियार उपलब्ध करवाने का आरोप है. हार्डकोर अपराधी सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई पिछले ढाई साल से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है.
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