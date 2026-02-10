लारेंस बिश्नोई गैंग ने ली दिल्ली के बवाना हत्याकांड की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी
दिल्ली के बवाना में सरेआम व्यापारी की गोली मारकर हत्या मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों ने लेने का दावा किया है.
February 10, 2026
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना में सोमवार की शाम एक व्यापारी की हत्या कर दी गई. बदमाशों ने उसे बीच सड़क दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां मारी. गोली लगते ही व्यापारी जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड ने राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिया है. इस मर्डर की जिम्मेदारी अमेरिका में बैठे लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मालिक और अनिल पंडित ने ली है.
हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में लारेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने दावा किया कि हत्या हमने करवाई है. पोस्ट में लिखा है कि ये जो बवाना में बिजनेसमैन वैभव गांधी की हत्या हुई है वो हमने करवाई है. जहां हमने कॉल की थी ये वहां एंट्री कर रहा था. इसलिए हमने इसको इसकी जिंदगी से एग्जिट कर दिया. आगे धमकी देते हुए कहा गया कि यदि कोई उनके “काम के बीच में आने की कोशिश करेगा” तो उसे भी बिना चेतावनी के मारवा देंगे.
मामले की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय तीन से चार हथियारबंद व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए. उन्होंने प्लास्टिक कारोबारी को सरेआम दौड़ाया इसके बाद घेर लिया और कई राउंड फायरिंग की. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गए. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है. विभिन्न टीमों को तलाशी तथा साक्ष्य एकत्र करने के लिए लगाया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हत्या के पीछे गैंगवार, फिरौती या आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है.
भागता रहा व्यापारी, पीछे से बरसाते रहे गोलियां:
बता दें कि बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में सोमवार को बदमाशों ने कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए एक प्लास्टिक कारोबारी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया. दोपहर करीब 1 बजे बवाना में बाजार गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा. स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने जो मंजर देखा वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था. एक प्लास्टिक कारोबारी अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर बेतहाशा भाग रहा था और व्यापारी के पीछे बाइक पर सवार 3 से 4 हमलावर गोलियां बरसा रहे थे. इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी को घेर लिया और उसपर कई राउंड फायरिंग की. इसपर व्यापारी वहीं सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देकर हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए. मृतक की पहचान 35 वर्षीय वैभव के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक वैभव की बवाना में प्लास्टिक की फैक्ट्री है. साथ ही वह फाइनेंसर भी था.
राजधानी में सुरक्षा पर फिर सवाल
बवाना जैसी औद्योगिक इलाके में इस तरह की वारदात ने कारोबारियों और आम लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. खुलेआम गोलीबारी और गैंगस्टरों द्वारा जिम्मेदारी लेने की घटनाएं यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस हत्याकांड से जुड़े और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है.
