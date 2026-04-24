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अब रिलीज नहीं होगी ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ वेब सीरीज, केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री लगाई रोक

OTT प्लेटफॉर्म पर ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ के नाम से यह डॉक्यू-सीरीज रिलीज होने वाली थी.

केंद्र सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री लगाई रोक
केंद्र सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री लगाई रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 24, 2026 at 7:54 PM IST

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Updated : April 24, 2026 at 8:23 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगा दिया है. एक ओटीटी प्लेटफार्म ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये सूचना दी है. इस डॉक्यूमेंट्री में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक दुनिया में आगे बढ़ने की कहानी बताई गई है. 27 अप्रैल को ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ के नाम से डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी.

आज सुनवाई के दौरान वकील राजीव नय्यर ने हाईकोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है. राजीव नय्यर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के इस निर्देश को चुनौती देगी. वहीं, आज सुनवाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किसी के पेश नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दिया. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने 27 अप्रैल को अब मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज को लेकर पंजाब पुलिस ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने रिलीज रोकने का निर्देश जारी किया था.

मुदावत देवुला और भरत माथुर को 6 मई तक की न्यायिक हिरासत बढ़ी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ढाई लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के उप महानिदेशक मुदावत देवुला और भरत माथुर को 6 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. स्पेशल जज छवि कपूर ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. आज दोनों आरोपियों की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. 22 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था. दोनों आरोपियों को सीबीआई ने 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई के मुताबिक, दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ड्रोन के आयात के लिए फाईल को क्लियर करने के लिए हर आवेदन पर पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. सीबीआई ने हौज खास के पास एक रेस्टोरेंट से ढाई लाख रुपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. सीबीआई ने एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर इस मामले में 18 अप्रैल को केस दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई ने आरोपियों और दूसरे निजी लोगों के चार ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी के दौरान 37 लाख रुपये नकदी, सोने और चांदी के सिक्के और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे.

रिश्वत लेते गिरफ्तार तीस हजारी कोर्ट के स्टाफ को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार तीस हजारी कोर्ट के रीडर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज अतुल कृष्ण अग्रवाल ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी रीडर संजीव को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. आरोपी को 23 अप्रैल को बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था. पेशी के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि संजीव ने शिकायतकर्ता वकील से 23 अप्रैल को लिस्टेड एक जमानत के मामले में रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता की सूचना पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई के मुताबिक, आरोपी रीडर ने शिकायतकर्ता वकील को रिश्वत के साथ कोर्ट में सुनवाई के पहले बुलाया था, जहां सीबीआई ने जाल बिछाकर रीडर को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई के मुताबिक, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत के ट्रांसक्रिप्शन और रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है. आरोपी संजीव तीस हजारी कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट का रीडर है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या इस मामले में संबंधित जज की कोई भूमिका है ? तब जांच अधिकारी ने कहा कि नहीं, तब कोर्ट ने कहा कि हर मामले पर नजर है. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो पर्याप्त जांच करें और कोर्ट को जांच के बारे में सूचित करें.

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Last Updated : April 24, 2026 at 8:23 PM IST

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