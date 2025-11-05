ETV Bharat / state

Hello मैं लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा हूं, शाम तक 5 करोड़ नहीं दिए तो... शराब कारोबारी से मांगी रंगदारी

ऊना में शराब कारोबारी को व्हाट्सअए कॉल पर 5 करोड़ों की रंगदारी मांगी गई है.

ऊना में शराब कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला
ऊना में शराब कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शराब कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. व्हाट्सएप कॉल करने वाले आरोपी ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया और कारोबारी से शाम तक 5 करोड़ नहीं देने पर उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. जिसके बाद कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

शराब कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल और पंजाब में काम करने वाले शराब कारोबारी राजीव राणा से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. कारोबारी को मंगलवार शाम एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें आरोपी ने कारोबारी को धमकी दी कि यदि शाम तक 5 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताते हुए अपना नाम हरी बॉक्सर बताया.

व्यापारियों में दहशत का माहौल

कारोबारी ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने साइबर विशेषज्ञों की मदद से कॉल ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

शराब कारोबारी से मांगी रंगदारी (ETV Bharat)

'पैसे नहीं दिए तो जान से मार दूंगा'

शराब कारोबारी राजीव राणा ने बताया, 'उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को हरी बॉक्सर बताया और कहा कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है. आरोपी ने धमकी दी कि शाम तक 5 करोड़ रुपये जमा करवाए जाएं, अन्यथा उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा'.

कारोबारी ने पुलिस से की शिकायत

राजीव राणा ने बताया कि उन्होंने आरोपी को स्पष्ट कहा कि वे 5 करोड़ तो क्या 5,000 रुपये भी नहीं दे सकते. इसके बाद कॉलर ने उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. घबराए कारोबारी ने तुरंत स्थानीय थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी और बाद में पुलिस अधीक्षक से भी संपर्क किया. पुलिस से शिकायत करने के तुरंत बाद आरोपी की ओर से एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें उसने पुलिस के पास शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी दी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना ने मामले की पुष्टि की. एएसपी संजीव भाटिया ने कहा, 'कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. कॉल करने वाले की लोकेशन और नंबर की जानकारी जुटाने के लिए साइबर सेल को जांच में शामिल किया गया है. जल्द ही आरोपी का सुराग मिल जाएगा'.

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में जिला के कारोबारी से रंगदारी मांगने के कई मामले सामने आए हैं. यहां तक की एक मामले में पंजाब पुलिस ने जालंधर जिला के गांव रायपुर रसूलपुर से दो शूटरों को भी गिरफ्तार किया था, शूटरों ने पूछताछ के दौरान ऊना जिला के एक कारोबारी द्वारा रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने का प्लान बनाने की बात भी कबूल की थी. इतना ही नहीं पुलिस ने उनकी बिनाह के आधार पर ऊना जिला में एक हथियार भी बरामद किया था.

