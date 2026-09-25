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लॉरेंस-आरजू गैंग के शूटरों की निशानदेही पर हथियारों का जखीरा बरामद, पाली के खेत में छिपाई थीं तुर्की और ऑस्ट्रियाई पिस्टल

शूटरों की निशानदेही पर हथियारों का जखीरा बरामद ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )