लॉरेंस-आरजू गैंग के शूटरों की निशानदेही पर हथियारों का जखीरा बरामद, पाली के खेत में छिपाई थीं तुर्की और ऑस्ट्रियाई पिस्टल
जोधपुर पुलिस ने पाली जिले के ढोला गांव में हाईवे किनारे स्थित एक खेत के झाड़ियां में छुपाए हथियारों का जखीरा बरामद किया है.
Published : September 25, 2026 at 7:14 AM IST
जोधपुर : एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) द्वारा जोधपुर में पकड़े गए लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गिरोह के दो इनामी शार्प शूटरों से पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने पाली जिले के ढोला गांव के पास हाईवे किनारे एक वीरान खेत की झाड़ियों में छिपाकर रखा गया अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया है.
यह पूरी कार्रवाई पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया के निर्देशन और एसआईटी प्रभारी एसीपी संदीप सिंह के नेतृत्व में अंजाम दी गई. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने बताया कि पंजाब निवासी जसकरण सिंह उर्फ करण उर्फ सन्नी उर्फ कट्टा (23) और राजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला (23) को चार दिन पहले जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था. दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने बताया कि जोधपुर पुलिस ने दोनों शूटरों को 10 दिन के रिमांड पर लिया था और उन्हें एयरपोर्ट थाने में रखा गया था. यहां लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है. इस दौरान हथियार की बात आने आने पर निशानदेही पर बरामदगी की गई है.
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रिमांड के दौरान शूटरों ने स्वीकार किया कि उन्होंने वारदात को अंजाम देने के मकसद से हथियार पाली के पास छिपा दिए थे. इसके बाद पुलिस टीम उन्हें मौके पर ले गई, जहां से दो 9 एमएम पिस्टल, चार मैगजीन और 36 जिंदा राउंड बरामद किए गए. बरामद हथियारों में एक तुर्की निर्मित एफएक्स-9 पिस्टल और दूसरी ऑस्ट्रिया की प्रसिद्ध ग्लॉक पिस्टल शामिल है. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि शूटरों तक विदेशी और प्रतिबंधित श्रेणी के ये हथियार कैसे पहुंचे? पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पंजाब से जोधपुर आते वक्त दोनों बदमाश रास्ते में कहां-कहां ठहरे और स्थानीय स्तर पर उन्हें किसने मदद पहुंचाया.
किसकी हत्या के लिए आए यह खुलासा बाकी : जांच एजेंसी अभी इस राज से पर्दा उठाने में जुटी है कि इन दोनों शूटरों का असली टारगेट कौन था. पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं की है. एसआईटी गिरोह के लोकल नेटवर्क और फंडिंग की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. बदमाश जसकरण सिंह उर्फ करण उर्फ सन्नी उर्फ कट्टा (23) और राजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला (23) से रिमांड पूछताछ में हत्या की साजिश के लिए हथियार छिपाकर रखने की जानकारी का पता लगा लिया. लेकिन पुलिस अभी तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है कि दोनों बदमाश किस घटना को अंजाम देने आए थे.
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