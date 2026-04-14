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झांसी: मंच संचालन को लेकर भिड़े लॉ के छात्र, जमकर चले लात घूंसे

बाहर से आए गुंडों ने एलएलबी सेकंड ईयर के छात्र से जमकर की मारपीट

बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में भिड़े लॉ के छात्र
बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में भिड़े लॉ के छात्र (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 5:26 PM IST

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झांसी: बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट में चल रहे फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान, छात्रों के दो गुटों के बीच मंगलवार को मारपीट हो गई, इस दौरान एक गुट ने बाहर से गुंडों को बुला लिया, जिसने एलएलबी सेकंड ईयर के छात्र सुशील कुमार तिवारी के साथ बेरहमी से मारपीट की, इससे सुशील गंभीर रूप से घायल हो गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. वहीं, मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग छात्र गुट के लड़के पीड़ित छात्र को बाल पड़कर पिटाई करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर गुंडागर्दी करने वाले छात्रों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है.

इस संबंध में पीड़ित छात्र सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्रों का फेयरवेल समारोह था, मैं कविता पाठ की प्रस्तुति दे रहा था और मंच का संचालन फर्स्ट ईयर का छात्र अंकित कर रहा था, कुछ लोगों ने कहा आप लंबी कविता खींच रहे हैं, इसके बाद अंकित ने मुझे धक्का देकर भगा दिया, फिर उसने फोन करके कुछ लड़कों को बाहर से बुला लिया.

कार्यक्रम के बाद मुझे खींचकर, वह लोग स्टेडियम की तरफ ले गए, वहां मेरा सर झुका कर लोहे के कड़े से मारा, इसके अलावा उन्होंने रस्सी से मेरी गला दबाने की कोशिश की, तभी मेरे साथी आए और उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना वो लोग मुझे जान से मार देते थे.

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