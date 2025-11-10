ETV Bharat / state

फैकल्टी नहीं मिलने से भड़के लॉ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी कैंपस में भैंस लेकर पहुंचे

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का मामला. यहां के लॉ डिपार्टमेंट में अध्ययनरत हैं 600 से अधिक स्टूडेंट्स, लेकिन शिक्षक मात्र दो.

Samrat Vikramaditya University
लॉ के छात्रों का अनूठा प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के विधि(लॉ) के छात्र-छात्राओं ने सोमवार को शिक्षकों की मांग करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया. जिसको देखकर लोग हैरान रह गए. विरोधस्वरूप विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां थामकर कैंपस में भैंस चराई.

विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के विधि अध्ययनशाला में 600 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन शिक्षक मात्र दो. पिछले डेढ़ साल से हम बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं. ऐसे मे हमारे भविष्य का क्या होगा! अभी के हालात देख कर लग रहा है आने वाले समय में डिग्री लेकर भैंस ही चराना है.

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय लॉ के छात्रों ने कैम्पस में चराई भैंस (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में विधि महाविद्यालय में कुल 637 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. लॉ की अलग-अलग कक्षाओं की कुल 11 बैच हैं. नियमानुसार एक दिन 11 बैच के हिसाब से 55 कक्षाएं लगनी चाहिए. लेकिन विभाग में इतनी कक्षाओं के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए सिर्फ़ दो ही शिक्षक हैं. एक भी अतिथि शिक्षक या विजिटिंग फैकल्टी नहीं हैं. विश्वविद्यालय प्रबंधन का दावा है कि यहां समय-समय पर विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान यहां होते हैं.

Samrat Vikramaditya University
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय लॉ के छात्रों का अनूठा प्रदर्शन (ETV Bharat)

अब छात्रों की मांग है कि यहां परमानेंट शिक्षकों को लाया जाए. बीते शुक्रवार को छात्र-छात्राओं ने महाविद्यालय पर ताला लगा दिया था. किसी तरह से समझा-बुझाकर उन्हें मनाया गया. अब सोमवार को वे कैंपस में भैंस लेकर आ गए.

Samrat Vikramaditya University
लॉ के विद्यार्थियों ने कैम्पस में चराई भैंस (ETV Bharat)

छात्र छात्राओं ने कहा- हमारी कोई सुनने वाला नहीं

यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा. हमारी यहां कोई सुनने वाला नहीं है. हम कुलगुरु को इस बारे में कई बार कह चुके हैं. प्रदेश सरकार तक हम अपनी बात रख चुके हैं. यहां नियमानुसार 10 परमानेंट फैकल्टी होने चाहिए लेकिन ये अगर 5 भी दे दें तो बहुत है. लेकिन यहां हालात बद से बद्दतर है. हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है. हमारी कोई सुन तो रहा नहीं है इसलिए भैंस ही चराएं.

अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो डिग्री किस काम की?

एक छात्रा ने कहा, मुझे यहां 3 साल हो गए. अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो डिग्री किस काम की? हम ये प्रदर्शन इसलिए भी कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चले कि यहां एडमिशन लेने से कोई फायदा नहीं है. एक छात्रा ने कहा जनरल कैटेगरी वालों को तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती. फीस पूरी तरह से वेस्ट जा रहा है.

वाणिज्यिक अध्ययनशाला में भी यही हाल?

विधि अध्ययनशाला के साथ ही वाणिज्यिक अध्ययनशाला के छात्र भी परेशान दिखे. उन्होंने कहा कि हमारे यहां भी नियमित कक्षाएं नहीं लग रही हैं. सुबह 11 बजे का समय होता है शिक्षक 1-2 बजे तक आते हैं. जो छात्र शहर के बाहर से आते है उन्हें क्लास किए घर लौटना पड़ता है. जिम्मेवारों का कहना है कि लिखित में शिकायत मिलने पर करवाई करेंगे. पूरा मामला संज्ञान में लिया है.

UJJAIN NEWS
VIKRAMADITYA UNIVERSITY LAW DEPT
LAW STUDENTS GRAZED BUFFALO UJJAIN
LAW STUDENTS PROTEST UJJAIN
SAMRAT VIKRAMADITYA UNIVERSITY

