यूपी डीजीपी ने कहा- यक्ष ऐप से मिनटों में पहचाने जाएंगे अपराधी, AI से रखी जाएगी पैनी नजर

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने दिए निर्देश.

लखनऊ: ​उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को और प्रभावी बनाने और हाल ही में संपन्न हुए पुलिस मंथन-2025 के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए गए. 75 जिलों में जीरो फेटैलिटी अभियान: डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि ​सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. पहले चरण में 20 जनपदों में सफल परीक्षण के बाद अब जीरो फेटैलिटी अभियान प्रदेश के शेष 55 जनपदों में भी लागू किया जाएगा. जागरूकता और तकनीकी उपायों जैसे ब्लैक स्पॉट सुधार के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाना है. बैठक में डीजीपी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. (Photo Credit- ETV Bharat)