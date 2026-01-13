यूपी डीजीपी ने कहा- यक्ष ऐप से मिनटों में पहचाने जाएंगे अपराधी, AI से रखी जाएगी पैनी नजर
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की.
Published : January 13, 2026 at 9:56 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को और प्रभावी बनाने और हाल ही में संपन्न हुए पुलिस मंथन-2025 के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए गए.
75 जिलों में जीरो फेटैलिटी अभियान: डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. पहले चरण में 20 जनपदों में सफल परीक्षण के बाद अब जीरो फेटैलिटी अभियान प्रदेश के शेष 55 जनपदों में भी लागू किया जाएगा. जागरूकता और तकनीकी उपायों जैसे ब्लैक स्पॉट सुधार के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाना है.
यक्ष ऐप अपराधियों के लिए बनेगा काल: डीजीपी राजीव कृष्ण ने हाल ही में लॉन्च हुए यक्ष ऐप के प्रभावी संचालन पर जोर दिया. इस ऐप में ऑपरेशन पहचान त्रिनेत्र और बीट प्रहरी जैसे अभियानों को समाहित किया गया है. यह ऐप AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन चेहरे से पहचान और वॉइस सर्च की सुविधा से लैस है, जिससे संदिग्धों और अपराधियों की पहचान तत्काल हो सकेगी.
मिशन शक्ति और जीरो टॉलरेंस: डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए कि आरक्षी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ऐप में फीड डाटा की जांच की जाए ताकि कोई त्रुटि न रहे. डीजीपी ने मिशन शक्ति केंद्रों की सराहना करते हुए कहा कि इससे पुलिस की छवि सुधरी है. उन्होंने इसे और अधिक संवेदनशील और जनोपयोगी बनाने के निर्देश दिए.
माफियाओं-अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई: चिन्हित माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध बिना किसी ढिलाई के निरंतर वैधानिक कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया गया. डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मंथन के 11 सत्रों के प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
