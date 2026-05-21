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पानीपत में दिखा "लावे" जैसा नज़ारा, नेशनल हाईवे के पास भड़की आग से अफरा-तफरी

पानीपत : हरियाणा के पानीपत के नेशनल हाईवे-709 एडी पर स्थित कुराड़ फार्म के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब धान और ईंख के अवशेषों के विशाल स्टॉक में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने करीब पांच एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और दूर-दूर तक धुएं के गुबार दिखाई देने लगे. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

तेज़ हवा से फैली आग : घटना की सूचना तुरंत डायल-112 पुलिस, सनौली खुर्द थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही पानीपत, समालखा, हुडा और लालबत्ती फायर स्टेशन से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे आग बुझाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब पांच से छह घंटे तक लगातार चले ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

पानीपत में दिखा "लावे" जैसा नज़ारा (ETV Bharat)

फायर स्टेशनों से गाड़ियां बुलाई गईं : फायर स्टेशन पानीपत के अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि करीब पांच बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि खुले मैदान में रखे गन्ने के पत्तों और धान के अवशेषों में आग लगी हुई थी. इसके बाद तुरंत आसपास के सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियां बुलाई गईं और संयुक्त अभियान चलाकर आग को फैलने से रोका गया. उन्होंने बताया कि आग में लगभग पांच एकड़ क्षेत्र में रखा अवशेष जलकर नष्ट हो गया, जबकि दमकल कर्मियों ने करीब एक एकड़ क्षेत्र को सुरक्षित बचा लिया. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.