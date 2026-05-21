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पानीपत में दिखा "लावे" जैसा नज़ारा, नेशनल हाईवे के पास भड़की आग से अफरा-तफरी

हरियाणा के पानीपत में नेशनल हाईवे 709 एडी पर कुराड़ फार्म के पास लगी आग से लावे जैसा नजारा देखने को मिला.

Lava like scene from the fire at Kurad Farm on National Highway 709 AD in Panipat
पानीपत में दिखा "लावे" जैसा नज़ारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 9:22 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 9:30 PM IST

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पानीपत : हरियाणा के पानीपत के नेशनल हाईवे-709 एडी पर स्थित कुराड़ फार्म के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब धान और ईंख के अवशेषों के विशाल स्टॉक में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने करीब पांच एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और दूर-दूर तक धुएं के गुबार दिखाई देने लगे. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

तेज़ हवा से फैली आग : घटना की सूचना तुरंत डायल-112 पुलिस, सनौली खुर्द थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही पानीपत, समालखा, हुडा और लालबत्ती फायर स्टेशन से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे आग बुझाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब पांच से छह घंटे तक लगातार चले ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

पानीपत में दिखा "लावे" जैसा नज़ारा (ETV Bharat)

फायर स्टेशनों से गाड़ियां बुलाई गईं : फायर स्टेशन पानीपत के अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि करीब पांच बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि खुले मैदान में रखे गन्ने के पत्तों और धान के अवशेषों में आग लगी हुई थी. इसके बाद तुरंत आसपास के सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियां बुलाई गईं और संयुक्त अभियान चलाकर आग को फैलने से रोका गया. उन्होंने बताया कि आग में लगभग पांच एकड़ क्षेत्र में रखा अवशेष जलकर नष्ट हो गया, जबकि दमकल कर्मियों ने करीब एक एकड़ क्षेत्र को सुरक्षित बचा लिया. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

Lava like scene from the fire at Kurad Farm on National Highway 709 AD in Panipat
तेज़ हवा से फैली आग (ETV Bharat)

आग लगने से भारी नुकसान : स्टॉक मैनेजर मूलचंद ठाकुर के अनुसार यहां धान और ईंख के अवशेषों की हजारों गांठें फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में सप्लाई करने के लिए स्टोर की गई थीं. आग लगने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या तेज गर्मी को कारण माना जा रहा है. पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुट गए हैं.

Lava like scene from the fire at Kurad Farm on National Highway 709 AD in Panipat
आग से अफरा-तफरी (ETV Bharat)
Lava like scene from the fire at Kurad Farm on National Highway 709 AD in Panipat
नेशनल हाईवे के पास भड़की आग (ETV Bharat)

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Last Updated : May 21, 2026 at 9:30 PM IST

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