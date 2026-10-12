लव कुश रामलीला में दिखा भक्ति, संस्कृति का अनूठा संगम, इस बार रामलीलाओं में Gen-Z इफेक्ट हावी
लाल किला मैदान में भव्य रामलीला के आगाज से पूरी दिल्ली हुई 'राममय' वैदिक मंत्रोच्चार और गणेश पूजन के साथ हुई आयोजन की शुरूआत
Published : October 12, 2026 at 10:50 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 11:26 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रभु श्री राम की लीलाओं का भव्य और अलौकिक शुभारंभ हो चुका है. पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में नवमी व विजयादशमी उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. लव कुश रामलीला कमेटी और नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीलाओं का आगाज पूर्ण विधि-विधान, वैदिक मंत्रोच्चार और गणेश पूजन के साथ हुआ. काशी, मथुरा और दिल्ली से पधारे विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच विघ्नहर्ता श्री गणेश का आह्वान किया, जिसके बाद पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा.
पहले दिन का भव्य मंचन
रामलीला के प्रथम दिन रंगमंच पर आस्था और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिला. मंचन की शुरुआत भगवान शिव-पार्वती प्रसंग से हुई, जिसके बाद नारद मोह, विश्वमोहिनी स्वयंवर, रावण-कुंभकर्ण की कठिन तपस्या और रावण-वेदवती संवाद जैसे प्रमुख और प्रेरणादायी प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया.
चार सौ से ज्यादा फिल्मों में अपनी बेहतरीन अभिनय कला का लोहा मनवा चुके विख्यात अभिनेता पेंटल ने नारद की भूमिका निभाई. उनके जीवंत अभिनय और संवाद अदायगी ने वहां मौजूद हजारों रामभक्तों की खूब वाहवाही बटोरी. मं
च पर प्रस्तुत हर प्रसंग ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति, भक्ति, त्याग और धर्म की गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का गहरा संदेश दिया. मंचन के बाद सुप्रसिद्ध भजन गायक एवं हनुमंत कृपा पात्र रसराज जी महाराज की भजन संध्या का आयोजन किया गया. उन्होंने अपनी मधुर एवं भावपूर्ण आवाज में प्रभु श्रीराम के भजनों की ऐसी मनमोहक तान छेड़ी कि पूरा रामलीला परिसर भक्तिरस में सराबोर हो गया और वातावरण पूरी तरह राममय नजर आया. भजनों की मधुर धुनों पर उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर होकर झूमते दिखे.
दिग्गजों की मौजूदगी और संबोधन
इस अवसर पर लव कुश रामलीला में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, "आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ दिन है, जब शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है. यह पर्व हमारे जीवन में मन, तन और आत्मा की शुद्धि के साथ-साथ सदाचार और नैतिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है. लव कुश रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है. भगवान राम के जीवन पर आधारित यह रामलीला हमारे जीवन में नैतिक सत्य, त्याग और संघर्षों की राह दिखाती है. भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन है और श्री कृष्ण का जीवन कर्म का सिद्धांत सिखाता है. रामलीला के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलता है, जिससे वे सत्य, त्याग, समर्पण और सेवा का मार्ग अपना सकें.
नवरात्र पर पूरी दिल्ली 'राममय' हो गई -प्रवीण खंडेलवाल
वहीं, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्लीवासियों को बधाई देते हुए बताया कि सदियों से भगवान राम के जीवन का दर्शन दिल्ली और पूरे देश को प्रेरित करता आया है. आज से पूरी दिल्ली 'राममय' हो गई है. दिल्ली में हर साल छोटी-बड़ी लगभग डेढ़ से दो हजार रामलीलाएं आयोजित होती हैं, जो हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक हैं।
12 अक्टूबर भगवान श्री राम के बाल्यकाल और दानव वध का मंचन
गौरतलब है कि रामलीला के दूसरे दिन यानी सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को मंच पर भगवान श्री राम के बाल्यकाल और दानव वध से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंगों का मंचन किया जाएगा. इनमें प्रमुख रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ, प्रभु श्री राम का जन्म एवं नामकरण संस्कार, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, ताड़का वध और सुबाहु वध का मंचन किया जाएगा. आयोजकों ने सभी दिल्लीवासियों और एनसीआर के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे परिवार सहित लाल किला मैदान पहुँचकर भक्ति, आनंद और जायके का संगम अनुभव करें.
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