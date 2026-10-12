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लव कुश रामलीला में दिखा भक्ति, संस्कृति का अनूठा संगम, इस बार रामलीलाओं में Gen-Z इफेक्ट हावी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रभु श्री राम की लीलाओं का भव्य और अलौकिक शुभारंभ हो चुका है. पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में नवमी व विजयादशमी उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. लव कुश रामलीला कमेटी और नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीलाओं का आगाज पूर्ण विधि-विधान, वैदिक मंत्रोच्चार और गणेश पूजन के साथ हुआ. काशी, मथुरा और दिल्ली से पधारे विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच विघ्नहर्ता श्री गणेश का आह्वान किया, जिसके बाद पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा.

पहले दिन का भव्य मंचन रामलीला के प्रथम दिन रंगमंच पर आस्था और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिला. मंचन की शुरुआत भगवान शिव-पार्वती प्रसंग से हुई, जिसके बाद नारद मोह, विश्वमोहिनी स्वयंवर, रावण-कुंभकर्ण की कठिन तपस्या और रावण-वेदवती संवाद जैसे प्रमुख और प्रेरणादायी प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया. चार सौ से ज्यादा फिल्मों में अपनी बेहतरीन अभिनय कला का लोहा मनवा चुके विख्यात अभिनेता पेंटल ने नारद की भूमिका निभाई. उनके जीवंत अभिनय और संवाद अदायगी ने वहां मौजूद हजारों रामभक्तों की खूब वाहवाही बटोरी. मं

दिग्गजों की मौजूदगी और संबोधन इस अवसर पर लव कुश रामलीला में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, "आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ दिन है, जब शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है. यह पर्व हमारे जीवन में मन, तन और आत्मा की शुद्धि के साथ-साथ सदाचार और नैतिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है. लव कुश रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है. भगवान राम के जीवन पर आधारित यह रामलीला हमारे जीवन में नैतिक सत्य, त्याग और संघर्षों की राह दिखाती है. भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन है और श्री कृष्ण का जीवन कर्म का सिद्धांत सिखाता है. रामलीला के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलता है, जिससे वे सत्य, त्याग, समर्पण और सेवा का मार्ग अपना सकें.

च पर प्रस्तुत हर प्रसंग ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति, भक्ति, त्याग और धर्म की गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का गहरा संदेश दिया. मंचन के बाद सुप्रसिद्ध भजन गायक एवं हनुमंत कृपा पात्र रसराज जी महाराज की भजन संध्या का आयोजन किया गया. उन्होंने अपनी मधुर एवं भावपूर्ण आवाज में प्रभु श्रीराम के भजनों की ऐसी मनमोहक तान छेड़ी कि पूरा रामलीला परिसर भक्तिरस में सराबोर हो गया और वातावरण पूरी तरह राममय नजर आया. भजनों की मधुर धुनों पर उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर होकर झूमते दिखे.

नवरात्र पर पूरी दिल्ली 'राममय' हो गई -प्रवीण खंडेलवाल

वहीं, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्लीवासियों को बधाई देते हुए बताया कि सदियों से भगवान राम के जीवन का दर्शन दिल्ली और पूरे देश को प्रेरित करता आया है. आज से पूरी दिल्ली 'राममय' हो गई है. दिल्ली में हर साल छोटी-बड़ी लगभग डेढ़ से दो हजार रामलीलाएं आयोजित होती हैं, जो हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक हैं।

नवरात्र पर पूरी दिल्ली 'राममय' हो गई -प्रवीण खंडेलवाल (ETV Bharat)

रामलीला में Gen-Z के लिए भजन क्लबिंग का अनूठा संगम (ETV Bharat)

संस्कृति और Gen-Z के लिए भजन क्लबिंग का अनूठा संगम (ETV Bharat)

भव्य रामलीला के आगाज से पूरी दिल्ली हुई 'राममय' (ETV Bharat)

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि रामलीला का यह आयोजन 11 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगा. 20 अक्टूबर को दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन होगा. रावण दहन के मुख्य अतिथि के रूप में देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है. वहीं लाल किला मैदान में आने वाले दर्शकों के लिए पुरानी दिल्ली का जायका खास इंतजाम किए गए हैं. अर्जुन ने बताया कि लीला मैदान में चटपटी और लजीज पुरानी दिल्ली की चाट-पकौड़ी के लगभग 250 स्टॉल लगाए गए हैं, जो पूरी तरह साफ-सुथरे और किफायती दामों पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा, लाल किला मैदान की सुरक्षा के लिए चारों तरफ रेड स्टोन बाउंड्री, लोहे की ग्रिल, 250 सीसीटीवी कैमरे और 500 स्वयंसेवक पुलिस प्रशासन के साथ मुस्तैद हैं.लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली एक और प्रमुख रामलीला नव श्री धार्मिक लीला कमेटी (पंजी.) में इस वर्ष एक अनोखा प्रयोग देखने को मिल रहा है. कमेटी के महामंत्री जगमोहन गोरवाला ने बताया कि दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधि-विधान से गणेश पूजन संपन्न कराया. कमेटी ने इस बार रामलीला की थीम "मेरी रामलीला" रखी है, ताकि हर नागरिक इससे आत्मीयता से जुड़ सके.ये लगभग 68-69 वर्षों से आयोजित हो रही है. प्राचीन रामलीला होने के साथ साथ यहां एक चीज और बेहद खास है. नव श्री लीला कमेटी में मंचन के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी लगभग 60 साल पुराने चांदी के मुकुट और धरोहरें धारण करते हैं. भगवान का दरबार और सिंहासन भी पूरी तरह चांदी से मढ़ा हुआ है. वहीं इस वर्ष मंच को और भी आकर्षक बनाया गया है तथा थियेटर की पुरानी पर्दा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे एक दृश्य खत्म होते ही तुरंत अगला दृश्य दर्शकों के सामने आ जाता है.इसके साथ नव श्री लीला कमेटी में सीताराम बाजार के प्रसिद्ध कैटर 'छोटे लाल' द्वारा फूड कोर्ट संचालित किया जा रहा है, जहाँ दिल्ली के मशहूर व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है.आज की युवा पीढ़ी (Gen-Z और Gen Alpha) को रामलीला से जोड़ने के लिए कमेटी ने तकनीक और परंपरा का अनूठा संगम पेश किया गया। महा मंत्री ने बताया कि युवाओं को रामायण के आदर्शों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल क्विज़ आयोजित की जा रही है, जहाँ युवा मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए रामायण पर आधारित दिलचस्प सवालों के जवाब दे सकेंगे।नवश्री लीला कमेटी में भजन कीर्तन का आनंद उठाने पहुंची रुद्राक्षी ने बताया कि इस बार भक्ति संगीत में पॉप कल्चर और आधुनिक धुनों का समावेश कर 'भजन क्लबिंग' का नया प्रयोग किया गया है. दिल्ली की रामलीला के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला आयोजन है, जो युवाओं को खासा आकर्षित कर रहा है. वहीं केशव जौहरी नाम के एक युवक ने बताया कि इस वर्ष यहाँ 'भजन क्लबिंग' का आयोजन किया जा रहा है. उनके अनुसार, दिल्ली की यह पहली ऐसी रामलीला है जहाँ इस तरह का उत्सव रखा गया है, और इसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. आजकल की जैन Z पीढ़ी इसमें काफी रुचि ले रही है और बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिससे मधुर भजनों को सुनकर मन मोहक हो जाता है.

12 अक्टूबर भगवान श्री राम के बाल्यकाल और दानव वध का मंचन

गौरतलब है कि रामलीला के दूसरे दिन यानी सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को मंच पर भगवान श्री राम के बाल्यकाल और दानव वध से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंगों का मंचन किया जाएगा. इनमें प्रमुख रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ, प्रभु श्री राम का जन्म एवं नामकरण संस्कार, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, ताड़का वध और सुबाहु वध का मंचन किया जाएगा. आयोजकों ने सभी दिल्लीवासियों और एनसीआर के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे परिवार सहित लाल किला मैदान पहुँचकर भक्ति, आनंद और जायके का संगम अनुभव करें.



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