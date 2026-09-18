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लवकुश रामलीला: दिल्ली में इस बार दिखेगा मीनाक्षी मंदिर जैसा भव्य मंच, हवा में 300 फीट ऊंचा रथ करेगा आकर्षित

राजधानी दिल्ली में लवकुश रामलीला की तैयारियां जोरों पर,देश की विविध सांस्कृतिक विरासतों को एक मंच पर लाने पर जोर,नए रूप में दिखेगा रामलीला

लवकुश रामलीला का इस साल दिखेगा अभूतपूर्व रुप,पीएम के जन्मदिन पर विशेष आयोजन
लवकुश रामलीला का इस साल दिखेगा अभूतपूर्व रुप,पीएम के जन्मदिन पर विशेष आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 2:51 PM IST

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नई दिल्ली: ​हर साल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली विश्वप्रसिद्ध लवकुश रामलीला इस बार कला, तकनीक, भव्यता और आधुनिकता के एक अनूठे संगम के रूप में सामने आने वाली है, दिल्ली में होने वाली करीब 650 रामलीलाओं में अपनी भव्य पहचान रखने वाली लवकुश रामलीला कमेटी इस वर्ष कई ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है. दक्षिण भारत की वास्तुकला को उत्तर भारत के मंच पर जीवंत करने से लेकर Gen-Z को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए इस बार संस्कृत के शब्दों को हटा दिया गया है. इसके अलावा हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर होने वाले दृश्य दर्शकों के लिए एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव साबित होंगे.

दक्षिण और उत्तर का सांस्कृतिक संगम

लवकुश रामलीला कमेटी हर वर्ष रामलीला के जरिए देश की विविध सांस्कृतिक विरासतों को एक मंच पर लाने का प्रयास करती है. कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार बताते हैं कि इस वर्ष का मुख्य आकर्षण दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्थित मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी देवी मंदिर का भव्य रूप होगा. इस वर्ष मंच तीन मंजिला होगा, जिसकी कुल लंबाई 150 फीट, चौड़ाई 60 फीट और ऊंचाई 45 फीट तय की गई है.

लवकुश रामलीला 2026 मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया 3-टियर मंच
लवकुश रामलीला 2026 मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया 3-टियर मंच (ETV Bharat)

मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर 3-टियर मंच

वहीं, मंच को तीन अलग-अलग स्तरों में बांटा गया है. सबसे ऊपरी भाग से देवी-देवताओं द्वारा आकाश से पुष्प वर्षा के दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि मध्य और निचले मंचों पर भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का जीवंत और सजीव अभिनय होगा. साथ ही विशाल मंदिर रूपी इस ढांचे को भव्य रोशनी से जगमगाने के लिए 1 लाख से भी अधिक आधुनिक एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है.इसके अलावा मंच का मुख्य डिजाइन मुंबई के प्रख्यात सेट डिजाइनरों द्वारा तैयार किया गया है. वहीं, कोलकाता, मथुरा, वृंदावन और दिल्ली के विशेषज्ञ शिल्पकार और कारीगर बीते कई महीनों से लगातार दिन-रात मेहनत करके इसे अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

युवाओं को आकर्षित करने की विशेष रणनीति

आज के आधुनिक युग में जहां युवा पीढ़ी का ध्यान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अधिक केंद्रित है. वहीं लवकुश रामलीला कमेटी ने युवाओं को रामलीला की ओर मोड़ने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई है.

अर्जुन बताते हैं कि रामलीला की स्क्रिप्ट को इस बार युवाओं की समझ और भाषा-शैली के आधार पर ढाला गया है. संवादों से संस्कृत के जटिल और कठिन शब्दों को पूरी तरह हटा दिया गया है. इनकी जगह सरल, सहज और प्रवाहमयी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, ताकि आज के युवा आसानी से प्रसंगों और भगवान राम के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सकें. साथ ही रामलीला मैदान में प्रतिदिन मंचित होने वाले प्रमुख दृश्यों के छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स और रील्स बनाकर उसी दिन सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए जाएंगे। कमेटी का मानना है कि रील्स के माध्यम से जेन-जी प्रभु श्री राम के आदर्शों, अनुशासन और संस्कारों से सहजता से जुड़ पाएगी.

लवकुश रामलीला समीति के आयोजन में पहुंचे बीजेपी के सांसद और नेता
लवकुश रामलीला समीति के आयोजन में पहुंचे बीजेपी के सांसद और नेता (ETV Bharat)

बॉलीवुड और टीवी के चर्चित चेहरे निभाएंगे भूमिकाएं

रामलीला के मंचन को और अधिक जीवंत बनाने के लिए इस वर्ष भी सिनेमा और टीवी जगत की जानी-मानी हस्तियों का चयन किया गया है, जिनकी सोशल मीडिया पर भी लाखों में फैन फॉलोइंग है. 400 से अधिक फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवा चुके अभिनेता राजा मुराद इस बार नारद मुनि के जटिल और महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे. प्रख्यात गायक, अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी रामलीला के विभिन्न प्रसंगों में अंगद, परशुराम और केवट जैसी प्रभावशाली भूमिकाओं में अपना जलवा बिखेरेंगे. भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और लंकापति रावण की भूमिकाओं के लिए भी बॉलीवुड और टेलीविजन के लोकप्रिय कलाकारों को फाइनल किया गया है.

हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर होंगे थ्रिलर दृश्य

इस बार की लवकुश रामलीला में सबसे बड़ा रोमांचक आकर्षण आकाश में होने वाले प्रसंग होंगे. अत्याधुनिक क्रेन और केबल तकनीक की मदद से दर्शकों को ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे.लंका युद्ध के दौरान श्रीराम और रावण का आमना-सामना हवा में लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए विशाल रथों में होगा. एक तरफ रावण का भीषण गर्जन और दूसरी तरफ भगवान श्रीराम का शांत एवं सौम्य रूप दर्शकों को रोमांचित कर देगा.

मंचन को आकर्षित बनाते हुए इस वर्ष रावण द्वारा माता सीता के हरण का प्रसंग भी हवा में फिल्माया जाएगा, जिसमें रावण पुष्पक विमान या रथ के जरिए आकाश मार्ग से माता सीता को ले जाता दिखेगा. साथ ही सबसे अद्भुत दृश्य वह होगा जब संकटमोचन हनुमान जी महाराज अपने दोनों कंधों पर भगवान श्रीराम और लक्ष्मण जी को बैठाकर करीब 300 फीट की ऊंचाई से हवा में तैरते हुए नीचे उतरेंगे.

कड़े सुरक्षा इंतजाम और मल्टी-लेयर चेकिंग

लाखों दर्शकों की भीड़ और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस और रामलीला कमेटी ने लाल किला मैदान में सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं. अर्जुन बताते हैं कि पूरे परिसर और प्रवेश द्वारों पर सैकड़ों उच्च तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी. साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ-साथ कमेटी के करीब 350 प्रशिक्षित स्वयंसेवक मैदान में तैनात रहेंगे.

संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए मैदान के भीतर 4 बड़े सुरक्षा मचान बनाए गए हैं. इसके अलावा प्रतिदिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूरे मैदान को खाली कराकर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते द्वारा 'सेफ जोन' चेकिंग की जाएगी. इसके बाद ही गहन मेटल डिटेक्टर और व्यक्तिगत जांच के बाद दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा.

दिग्गज राजनीतिक हस्तियों और वीआईपी का आगमन

रामलीला के शुभारंभ और समापन समारोह में देश की शीर्ष राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों की मौजूदगी रहेगी. इस बार लवकुश रामलीला का औपचारिक शुभारंभ और गणेश पूजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कर-कमलों द्वारा संपन्न होगा. वहीं दशहरा के पावन अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और रावण दहन की परंपरा में भाग लेंगे. साथ ही विजयादशमी और मुख्य मंचन के दौरान कई अन्य शीर्ष बॉलीवुड सितारे भी शिरकत करेंगे, जिनकी अंतिम सूची जल्द ही सार्वजनिक की जाएगा.

लवकुश रामलीला कमेटी के अनुसार, इस वर्ष का आयोजन केवल एक धार्मिक मंचन मात्र न होकर आधुनिक तकनीक, भारतीय वास्तुकला और सनातन संस्कृति का एक ऐसा अनुपम संगम होगा, जो नई पीढ़ी के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ेगा.

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