छत्तीसगढ़ वन महोत्सव , तुहर पौधा तिहार का शुभारंभ, तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिला बोनस
छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में वन महोत्सव पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को नई सौगात मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 4:18 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मानसून के आगमन के साथ ही छत्तीसगढ़ में वन महोत्सव की शुरुआत हो गई है. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में शुक्रवार को वन महोत्सव कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण का संगम देखने को मिला. इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज परिसर में वृहद वृक्षारोपण कर वन महोत्सव की औपचारिक शुरुआत की. कार्यक्रम के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरित की गई तथा तुहर पौधा तिहार अभियान के तहत पौधों के वितरण के लिए विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस कार्यक्रम में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े और एसपी रत्ना सिंह के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे.
मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण अभियान
कार्यक्रम के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्कूटी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे. स्कूटी स्वयं मनेंद्रगढ़ के एसडीएम लिंगराज सिदार चला रहे थे. वन महोत्सव के तहत निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया. स्वास्थ्य मंत्री ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील की.
वनमंडल मनेंद्रगढ़ ने इस वर्ष 16 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. रोपे गए पौधों की एक वर्ष तक नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके. इसके साथ ही आम नागरिकों को दो लाख पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा- चंद्र कुमार अग्रवाल, वन मंडल अधिकारी, एमसीबी
तुहर पौधा तिहार का शुभारंभ
कार्यक्रम में तुहर पौधा तिहार अभियान के अंतर्गत पौधों के वितरण के लिए दो विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों तक पौधे पहुंचाकर पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ना है, ताकि प्रत्येक परिवार हरियाली अभियान का हिस्सा बन सके.
पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. हर नागरिक यदि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जनकल्याण की योजनाओं को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण
वन महोत्सव के दौरान वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण भी किया गया. स्वास्थ्य मंत्री ने हितग्राहियों को बोनस राशि प्रदान करते हुए कहा कि वन संपदा के संरक्षण और वनवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है.
वरदान बनेगा मेडिकल कॉलेज
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि आसपास के पांच जिलों में इतनी आधुनिक और विशाल मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है. यह संस्थान भविष्य में न केवल एमसीबी जिले बल्कि पड़ोसी जिलों के हजारों मरीजों और विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा. मेडिकल कॉलेज की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क पर विशेष ध्यान दिया गया है.