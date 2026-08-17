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UP के आलू किसानों के लिए 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान; उद्यान विभाग ने लांच किया नया पोर्टल

लखनऊ: प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उद्देश्य से उद्यान विभाग ने एक नया पोर्टल (potato.uphorticulture.in) लांच किया है. इसके माध्यम से किसान आलू विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की है.

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आलू की अधिक पैदावार के कारण बाजार भाव में आने वाली गिरावट से किसानों को बचाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना शुरू की गई है. इसके तहत फिलहाल 100 करोड़ रुपए टोकन राशि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं. यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी.

इसके तहत प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर आलू क्षेत्रफल और प्रति हेक्टेयर अधिकतम 240 कुंतल की दर से अनुदान दिया जाएगा. लाभ पाने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे. अनुदान राशि सीधे आधार-सीडेड डीबीटी या आधार प्रमाणित बैंक खातों में भेजी जाएगी.

यह योजना दो चरणों में लागू होगी. 1 जनवरी से 15 अप्रैल और 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक. लाभ के लिए क्रेता-विक्रेता सौदा प्रपत्र अनिवार्य दस्तावेज होगा और किसान मंडी, उप मंडी, शीतगृह प्रांगण या अपने खेत से आलू बेचकर इसका लाभ ले सकेंगे. इस योजना से करीब 12 से 14 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है.