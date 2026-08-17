UP के आलू किसानों के लिए 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान; उद्यान विभाग ने लांच किया नया पोर्टल
भाव में आने वाली गिरावट से किसानों को बचाने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना शुरू की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:46 PM IST
लखनऊ: प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उद्देश्य से उद्यान विभाग ने एक नया पोर्टल (potato.uphorticulture.in) लांच किया है. इसके माध्यम से किसान आलू विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की है.
उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आलू की अधिक पैदावार के कारण बाजार भाव में आने वाली गिरावट से किसानों को बचाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना शुरू की गई है. इसके तहत फिलहाल 100 करोड़ रुपए टोकन राशि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं. यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी.
इसके तहत प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर आलू क्षेत्रफल और प्रति हेक्टेयर अधिकतम 240 कुंतल की दर से अनुदान दिया जाएगा. लाभ पाने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे. अनुदान राशि सीधे आधार-सीडेड डीबीटी या आधार प्रमाणित बैंक खातों में भेजी जाएगी.
यह योजना दो चरणों में लागू होगी. 1 जनवरी से 15 अप्रैल और 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक. लाभ के लिए क्रेता-विक्रेता सौदा प्रपत्र अनिवार्य दस्तावेज होगा और किसान मंडी, उप मंडी, शीतगृह प्रांगण या अपने खेत से आलू बेचकर इसका लाभ ले सकेंगे. इस योजना से करीब 12 से 14 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है.
दूसरी योजना के तहत निजी शीतगृहों में रखे आलू के भंडारण खर्च पर छूट देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए टोकन राशि के तौर पर उपलब्ध कराए गए हैं.
इसके तहत किसानों को प्रति कुंतल 100 रुपए की दर से भंडारण शुल्क में छूट मिलेगी और प्रति किसान अधिकतम 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे किया जाएगा. इस योजना से 15 लाख से अधिक किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है.
योजना वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को उन्नत किस्म के गुणवत्तापूर्ण आलू बीज उपलब्ध कराने के लिए 5 करोड़ रुपए की आलू बीज विक्रय दर में छूट योजना भी शुरू की गई है. इसके तहत आलू बीज की खरीद पर अधिकतम 1000 रुपए प्रति कुंतल की छूट दी जाएगी. इस योजना से लगभग 15 हजार से अधिक किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: नाथ नगरी बरेली और बाराबंकी में कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजते रहे शिवालय