सीएम ने बंध बारैठा में पूजन से दिया जल संरक्षण का संदेश, कहीं कलश यात्रा तो कहीं प्रभात फेरी

जल संरक्षण के लिए पर्यावरण दिवस यानी पांच जून तक तालाब, सरोवर व बांधों को संरक्षित करने के साथ सफाई कार्य किया जाएगा.

भरतपुर के बंध बारैठा में जल पूजन करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Bharatpur)
Published : May 25, 2026 at 3:56 PM IST

भरतपुर/ भीलवाड़ा/ बालोतरा/ कुचामन सिटी: प्रदेश भर में सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज हुआ. अभियान पर्यावरण दिवस तक चलेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले के बंध बारैठा में जल पूजन कर प्रदेशवासियों को जल संरक्षण का संदेश दिया. उनके दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह रहा. मुख्यमंत्री का दिनभर भरतपुर में विभिन्न आयोजनों में भाग लेने के साथ शाम को गंगा मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर पर दीपदान में शामिल होने का कार्यक्रम है. इसके अलावा भीलवाड़ा, बालोतरा एवं कुचामन-डीडवाना जिले में भी अभियान शुरू हुआ.

हेलीपैड पर स्वागत: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर के भरतपुर में हेलीपैड पर उतरने के बाद गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, आईजी कैलाश विश्नोई सहित प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने स्वागत किया. सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री सीधे बंध बारैठा पहुंचे, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए.सीएम ने जल पूजन के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठन प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. मुख्यमंत्री का दौरा धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों से जुड़ा है.

बंध बारैठा में जल पूजन करते मुख्यमंत्री. (ETV Bharat Bharatpur)

भीलवाड़ा पहुंचे डिप्टी सीएम: उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गंगा दशमी पर सोमवार को भीलवाड़ा जिले के त्रिवेणी संगम महादेव मंदिर से जिला स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान की शुरुआत की. इसमें 5 जून तक तालाब, सरोवर व बांध को संरक्षित करने के साथ ही सफाई का काम किया जाएगा ताकि बारिश का पानी संरक्षित हो सके. बैरवा ने जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन कर अधिकारियों को जल संरक्षण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए. मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा आदि मौजूद थे.

भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम किनारे पूजा करते डिप्टी सीएम बैरवा (ETV Bharat Bhilwara)

बालोतरा में जल संरक्षण का संकल्प: बालोतरा में करमावास पंचायत में गंगा दशमी पर "वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान" के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ. इसका उद्देश्य जल संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाना और पारंपरिक जल स्रोतों की रक्षा एवं पुनर्जीवन को बढ़ावा देना था. कार्यक्रम की शुरुआत अमृत सरोवर की पूजा से हुई, जहां राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, पचपदरा विधायक डॉ. अरुण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी, प्रभारी सचिव हरलीलाल अटल, एडीएम भुवनेश्वर सिंह चौहान, एसडीएम सुरेन्द्र सिंह खंगारोत एवं ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया. महिलाओं ने प्रभात फेरी निकालकर जल बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण, जल संरक्षण विषयक प्रदर्शनी तथा जागरूकता रैली से लोगों को जल संरक्षण को प्रेरित किया गया. प्रदर्शनी में जल संरक्षण के आधुनिक उपायों, पारंपरिक जल स्रोतों तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की गईं.

डीडवाना में कलश यात्रा निकालती महिलाएं (ETV Bharat Kuchaman City)

डीडवाना में कलश यात्रा से आगाज: डीडवाना-कुचामन जिले में 10 दिवसीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ डीडवाना के पंडित बच्छराज व्यास विद्यालय से कचौलिया तालाब तक कलश यात्रा से हुआ. कलश यात्रा के तालाब पहुंचने के बाद किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, अभियान प्रभारी शिवप्रकाश नकाते, कलेक्टर अवधेश मीणा, एसपी ज्ञानचन्द्र यादव आदि ने सरोवर पूजन, दीप प्रज्ज्वलन, पीपल पूजन एवं पौधारोपण किया. जल संरक्षण को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां की गई.

बालोतरा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज करते जनप्रतिनिधि एवं अफसर (ETV Bharat Balotra)

