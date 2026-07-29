काशी से "समरसता संकल्प अभियान" की शुरुआत; CM योगी बोले-"बांटने वाले लोग वही हैं, जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं..."
उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज के शब्दों एवं संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री ने किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:55 PM IST
वाराणसी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में बुधवार को संत सद्गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित "समरसता संकल्प अभियान" का आगाज किया. इस मौके पर उन्होंने पूजन के बाद 131 कलश में भरी गई जन्मस्थली की पावन माटी को अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सौंपा. वहीं, उन्होंने संत रविदास के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील भी की. इस दौरान उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज के शब्दों एवं संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया.
ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 29, 2026
छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।।
संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इन शब्दों एवं संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने किया... pic.twitter.com/REcHIhcfVW
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघ पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सद्गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव घर-घर पहुंचने के पीएम मोदी के संकल्प को लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि याद रखना!, बांटने वाले लोग वही हैं, जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं.
उन्होंने कहा कि सद्गुरु रविदास महाराज भेदभाव, जाति-पाति से मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना को मानते थे, वह हमेशा इस बात को कहते थे. इसके बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया और कहा कि ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न. छोट-बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न. उन्होंने कहा कि उनके शब्दों एवं संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है. ना उन्होंने जाति देखी, ना पाती देखी, ना चेहरा देखा, ना क्षेत्र देखा.
याद रखना!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 29, 2026
बांटने वाले लोग वही हैं, जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं... pic.twitter.com/J3bTxFZPP4
भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ऐसे समय में प्रकट हुए, जब भारतीय समाज सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों से जूझ रहा था. उन्होंने अपने सरल और विनम्र जीवन तथा अपनी वाणी के माध्यम से स्पष्ट किया कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, गुण और चरित्र से होती है. उन्होंने कहा कि उन्होंने मानव समाज को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और एकता का मार्ग दिखाया.
बता दे कि, यह भव्य संकल्प यात्रा साथ 29 अगस्त 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगी. इस अभियान के तहत ‘गुरु रविदास महाराज समरसता दीप अभियान’ भी चलाया जाएगा. इसके अंतर्गत रविदास घाट पर 11,000 दीप तथा रविदास स्मारक स्थल पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संत शिरोमणि निरंजन दास, मंत्री अर्जुन मेघवाल लगायत तमाम लोग मौजूद हैं.
समाजवादी पार्टी ने सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटाने का पाप किया था...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 29, 2026
अब भदोही को फिर से संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा… pic.twitter.com/ziSQuaYS4I
सीएम योगी आदित्यनाथ समरसता संकल्प सभा को शुरू करने के बाद रविदास घाट पर होने वाले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार जाकर दर्शन करेंगे. बुधवार को लगभग 4:30 बजे वह बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली पहुंचे. जहां उन्होंने संत शिरोमणि के मंदिर में जाकर दर्शन किया.
मलिन बस्तियों के उद्धार के लिए जो स्कीम हैं...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 29, 2026
वे स्कीम भी सद्गुरु रविदास जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि जी को ही समर्पित होंगी... pic.twitter.com/yAuH0x7uWq
संत रविदास की जन्मस्थली की पावन माटी का पूजन कर उसे 131 कलशों में संग्रहित किया गया है. यह माटी देश के 20 हजार से अधिक स्थानों तक पहुंचाई जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में 27 राज्यों से आए प्रतिनिधियों को पवित्र माटी से भरे कलश सौंपे गए हैं. इसके बाद प्रतिनिधि इन कलशों को लेकर अपने-अपने राज्यों के लिए रवाना होंगे.
कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जल्द ही भदोही का नाम संत रविदास नगर होगा और यह शहर संत रविदास को समर्पित होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों के नाम से बने पार्कों के रखरखाव और बाउंड्रीवॉल की जिम्मेदारी भी सरकार अपने खर्चे पर वहन करेगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए हर जिले में आवासीय विद्यालय की भी व्यवस्था की जाएगी.
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