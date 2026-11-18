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"पूछिए और पाइए जवाब" CSJM विश्वविद्यालय में ‘SOUL AI’ का शुभारंभ, लाइब्रेरी की हर समस्या का चुटकियों में समाधान

‘SOUL AI’ का शुभारंभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी केंद्रीय पुस्तकालय में ‘सोल एआई: स्मार्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट’ का शुभारंभ किया गया. इस दौरान कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि इस AI से छात्र-छात्राओं को अपने शोध कार्य को करने और नई जानकारियां हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इसे बाहर से नहीं खरीदा गया, बल्कि विकसित किया गया है.

कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने इस पहल पर पुस्तकालय टीम को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि तकनीक का लाभ अंतिम छात्र तक पहुंचे, जिसमें SOUL AI जैसे नवाचार विश्वविद्यालय को डिजिटल एवं समावेशी उच्च शिक्षा की दिशा में आगे ले जाते हैं.

‘SOUL AI’ का शुभारंभ (Photo Credit; ETV Bharat) सोल AI में क्या है खास? पुस्तकालयाध्यक्ष प्रो.आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सोल AI की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पुस्तकालय की लाइव लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से सीधे जुड़ा है. छात्र-छात्राएं इसमें हिंदी, अंग्रेजी या हिंग्लिश में लिखकर या बोलकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उसी क्षण के वास्तविक आंकड़ों से उत्तर पाएंगे. पुस्तकालय की 1.6 लाख से अधिक पुस्तकों जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी. AI यह भी बता देगा कि पुस्तकों की कितनी कॉपियां उपलब्ध हैं और कहां रखी हैं. एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी