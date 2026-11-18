"पूछिए और पाइए जवाब" CSJM विश्वविद्यालय में ‘SOUL AI’ का शुभारंभ, लाइब्रेरी की हर समस्या का चुटकियों में समाधान
दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए खास है पुस्तकालय, बिना कीबोर्ड-माउस के होगा संचालित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:44 PM IST
कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी केंद्रीय पुस्तकालय में ‘सोल एआई: स्मार्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट’ का शुभारंभ किया गया. इस दौरान कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि इस AI से छात्र-छात्राओं को अपने शोध कार्य को करने और नई जानकारियां हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इसे बाहर से नहीं खरीदा गया, बल्कि विकसित किया गया है.
कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने इस पहल पर पुस्तकालय टीम को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि तकनीक का लाभ अंतिम छात्र तक पहुंचे, जिसमें SOUL AI जैसे नवाचार विश्वविद्यालय को डिजिटल एवं समावेशी उच्च शिक्षा की दिशा में आगे ले जाते हैं.
सोल AI में क्या है खास?
पुस्तकालयाध्यक्ष प्रो.आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सोल AI की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पुस्तकालय की लाइव लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से सीधे जुड़ा है. छात्र-छात्राएं इसमें हिंदी, अंग्रेजी या हिंग्लिश में लिखकर या बोलकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उसी क्षण के वास्तविक आंकड़ों से उत्तर पाएंगे. पुस्तकालय की 1.6 लाख से अधिक पुस्तकों जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी. AI यह भी बता देगा कि पुस्तकों की कितनी कॉपियां उपलब्ध हैं और कहां रखी हैं.
एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी
प्रो.आशीष ने बताया कि ‘मेरा पुस्तकालय’ सुविधा में सदस्य अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर, सदस्य आईडी या ई-मेल से लॉगिन कर करके अपनी इसू बुक्स समेत पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. लॉगिन करते ही AI संबंधित शख्स का नाम लेकर स्वागत करता है और बताता है कि उनकी कौन-सी किताब कब लौटानी है. आपके सवाल का बोलकर उत्तर देता है. इसके अलावा जैसे ही आप 'स्टॉप' कहंगे वह रुक जाता है.
दिव्यांग उपयोगकर्ताओं का ध्यान
सोल AI के उपयोग के लिए कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही, दिव्यांग उपयोगकर्ताओं को हर उत्तर को पढ़कर सुनाता है. बड़े अक्षर, उच्च कंट्रास्ट और स्क्रीन-रीडर जैसी सुविधाएं भी हैं.
प्रो. श्रीवास्तव ने कहा कि सोल AI पुस्तकालय प्रणाली को केवल पढ़ता है. कोई पुस्तक जारी, वापस या परिवर्तित नहीं कर सकता. सारा डेटा विश्वविद्यालय परिसर के सर्वर पर रहता है और निजी जानकारी केवल सत्यापित सदस्य को दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि यह भविष्य का पुस्तकालय 'पूछिए और पाइए' वाला पुस्तकालय होगा, जहां सूचना तक पहुंचने के लिए न कतार चाहिए, न कंप्यूटर चलाने का कौशल. यह केवल आपकी आवाज़ से चलेगा.
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