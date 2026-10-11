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रांची में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा को मिली बाइक एंबुलेंस "रक्षित" की रफ्तार, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री ने किया लोकार्पण

रांची: जिला की संकरी गलियों से दुर्गम रास्तों तक अब जरूरत के समय लोगों को एंबुलेंस सेवा उपलब्ध होगी. आज शनिवार को रांची सदर अस्पताल में DRDO तकनीक से लैस 08 बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण रक्षा राज्यमंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने किया.

बाइक एंबुलेंस के लोकार्पण के दौरान रक्षा राज्यमंत्री ने खुद बाइक एंबुलेंस को चलाकर इसकी टेस्टिंग की. उन्होंने कहा कि मरीजों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करने में यह अहम भूमिका निभाएगा. राज्यमंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर रांची को 8 नमो जीवन रक्षक ‘रक्षित’ बाइक एम्बुलेंस की सौगात मिली है. इनमें 7 सदर अस्पताल और 01 सेवा सदन को प्रदान की जाएगी.

इस अवसर पर रांची की महापौर रोशनी खलखो, सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र कुमार, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू एवं उपमहापौर नीरज कुमार की उपस्थिति रही.

इस अवसर पर संजय सेठ ने कहा कि आपातकाल में समय पर मिलने वाली चिकित्सा सहायता जीवन बचाने में निर्णायक होती है. रांची की संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ये 8 बाइक एंबुलेंस समर्पित की गई हैं. इसकी अन्य तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात, यह आम जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होगी. हमारा संकल्प है कि जरूरत के समय किसी भी नागरिक को चिकित्सा सहायता मिलने में अनावश्यक देरी न हो.