रांची में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा को मिली बाइक एंबुलेंस "रक्षित" की रफ्तार, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री ने किया लोकार्पण
रांची में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के लिए बाइक एंबुलेंस "रक्षित" की शुरुआत हुई. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 12:22 AM IST
रांची: जिला की संकरी गलियों से दुर्गम रास्तों तक अब जरूरत के समय लोगों को एंबुलेंस सेवा उपलब्ध होगी. आज शनिवार को रांची सदर अस्पताल में DRDO तकनीक से लैस 08 बाइक एम्बुलेंस का लोकार्पण रक्षा राज्यमंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने किया.
आपातकाल में हर पल कीमती- संजय सेठ
बाइक एंबुलेंस के लोकार्पण के दौरान रक्षा राज्यमंत्री ने खुद बाइक एंबुलेंस को चलाकर इसकी टेस्टिंग की. उन्होंने कहा कि मरीजों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करने में यह अहम भूमिका निभाएगा. राज्यमंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर रांची को 8 नमो जीवन रक्षक ‘रक्षित’ बाइक एम्बुलेंस की सौगात मिली है. इनमें 7 सदर अस्पताल और 01 सेवा सदन को प्रदान की जाएगी.
इस अवसर पर रांची की महापौर रोशनी खलखो, सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र कुमार, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू एवं उपमहापौर नीरज कुमार की उपस्थिति रही.
इस अवसर पर संजय सेठ ने कहा कि आपातकाल में समय पर मिलने वाली चिकित्सा सहायता जीवन बचाने में निर्णायक होती है. रांची की संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों तक त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ये 8 बाइक एंबुलेंस समर्पित की गई हैं. इसकी अन्य तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात, यह आम जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होगी. हमारा संकल्प है कि जरूरत के समय किसी भी नागरिक को चिकित्सा सहायता मिलने में अनावश्यक देरी न हो.
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एवं पेटेंट प्राप्त स्वदेशी तकनीक से लैस ‘रक्षित’ बाइक एंबुलेंस को उन स्थानों तक पहुंचने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. जहां पारंपरिक एंबुलेंस को पहुंचने में कठिनाई होती है, इसकी विशेष ‘पेशेंट-ऑन-बाइक’ व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों में मरीज के परिवहन में मददगार होगी.
बाइक एंबुलेंस की प्रमुख विशेषताएं
- स्वदेशी तकनीक: DRDO द्वारा विकसित एवं पेटेंट प्राप्त आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली.
- विशिष्ट डिजाइन: मरीज को बाइक पर सुरक्षित ले जाने की विशेष व्यवस्था.
- दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच: संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, पहाड़ी रास्तों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उपयोगी.
- मल्टी-पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर: SpO₂, हृदय गति, तापमान और ईसीजी की निगरानी.
- ऑक्सीजन सुविधा: आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था.
- प्राथमिक उपचार किट: तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक सामग्री.
- एयर स्प्लिंट: चोटिल अंगों को सहारा देने और स्थिर रखने की सुविधा.
- आईवी फ्लूइड सुविधा: चिकित्सकीय निर्देशानुसार नसों के माध्यम से तरल देने की व्यवस्था.
- मरीज की निगरानी: महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों की निगरानी के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस.
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