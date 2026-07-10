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DTU में एडमिशन का मौका: डेटा साइंस, एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में मिलेंगे नए विकल्प; जानें पूरी डिटेल

विश्वविद्यालय ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ मिलकर 4+1 एक्सेलरेटेड बीटेक-एमएस कार्यक्रम भी शुरू किया है. इसके तहत छात्र चार वर्ष में DTU से बीटेक पूरा करेंगे और उसके बाद केवल एक अतिरिक्त वर्ष में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से एमएस की डिग्री ले सकेंगे. इस कार्यक्रम में पात्र छात्रों को कुछ अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा भी मिलेगी, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और शोध का बेहतर अवसर मिलेगा.

DTU ने 2026-27 से डेटा साइंस और एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी-एमएससी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी और आधुनिक कंप्यूटेशनल तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में रोजगार और रिसर्च के अवसर तेजी से बढ़ेंगे.कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा ने बताया कि इन दोनों कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में गणित विषय अनिवार्य है. हालांकि छात्र किसी भी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से आवेदन कर सकते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कई नए अकादमिक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. इनका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकों, वैश्विक शिक्षा और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है. विश्वविद्यालय डेटा साइंस, एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थशास्त्र और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में नए कोर्स शुरू करेगा. कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा ने बताया कि यह सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप तैयार किए गए हैं और छात्रों को रोजगार, शोध तथा वैश्विक अवसरों से जोड़ने में जरूरी भूमिका निभाएंगे.

DTU ने बीटेक छात्रों के लिए डबल मेजर ट्रैक इन इकोनॉमिक्स भी शुरू किया है. इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के साथ-साथ अर्थशास्त्र की पढ़ाई भी कराई जाएगी. पाठ्यक्रम में नेटवर्क इकोनॉमिक्स, प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अर्थव्यवस्था, गेम थ्योरी, मैकेनिज्म डिजाइन, मशीन लर्निंग फॉर इकोनॉमिक्स और हाई-फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जैसे आधुनिक विषय शामिल किए गए हैं.

DTU में नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत (ETV Bharat)

स्कूल छात्रों के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट कोर्स

विश्वविद्यालय ने कक्षा 9 से आगे के विद्यार्थियों के लिए छह सप्ताह का, तीन क्रेडिट वाला 'Applied AI, Data Analytics and Entrepreneurship' सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया है. इसका उद्देश्य स्कूली स्तर पर ही छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और स्टार्टअप संस्कृति से परिचित कराना है, जिससे वह भविष्य की तकनीकों के लिए पहले से तैयार हो सकें.

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए शुरू होंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम

DTU के सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (CTEL) के माध्यम से नौकरीपेशा लोगों और मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए भी नए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किए हैं. कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा ने बताया कि कई ऐसे पेशेवर हैं जिन्हें अपने स्नातक अध्ययन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को सीखने का अवसर नहीं मिला. ऐसे लोगों के कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय तीन विशेष सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू कर रहा है. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट तथा ESG एवं CSR से जुड़े पाठ्यक्रम हैं. उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोर्स कुल 80 घंटे का होगा और इसे तीन से छह महीने की अवधि में पूरा कराया जाएगा. इन कार्यक्रमों का संचालन हाइब्रिड मोड में होगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई होगी. साथ ही प्रतिभागियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर का विजिट भी कराया जाएगा.

भविष्य की तकनीकों पर रहेगा फोकस

विश्वविद्यालय ने आने वाले वर्षों की अपनी योजनाओं कA भी बताया है. 2026-27 से बीटेक इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है. वहीं 2027-28 से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (AI) तथा बीटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी शुरू करने की योजना है. कुलपति ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को उभरती हुई तकनीकों और भविष्य के उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है.



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