लखनऊ फिल्म फेस्टिवल; युवा एडिटिंग, फिल्ममेकिंग की सीखेंगे बारीकियां, एनीमेशन और गेमिंग का दिखेगा संगम!
उद्घाटन समारोह में महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान, डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और नवनीत सहगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:47 PM IST
लखनऊ : लखनऊ फिल्म फेस्टिवल सीजन 'इमैजिनेरियम 2026' का शुक्रवार को गोमती नगर स्थित एसआरएस सिनेमा में भव्य आगाज हुआ. 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित हो रहा यह दो दिवसीय महोत्सव केवल फिल्मों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि कहानी कहने के नए तरीकों, युवा प्रतिभाओं और रचनात्मक नवाचार को बढ़ावा देने की एक कोशिश भी है.
उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. फिल्मकार और निर्णायक मंडल की सदस्य ज्योति कपूर दास, वंदना सहगल और लेखिका सुनीता एरन समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी समारोह में शिरकत की.
लखनऊ फिल्म फोरम की अध्यक्ष रेणुका टंडन ने कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसा मंच तैयार करना है जहां स्थापित फिल्मकारों और नई प्रतिभाओं को साथ सीखने और अपनी कहानियां साझा करने का अवसर मिले. उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सिनेमा, एनीमेशन और उभरती तकनीकों के माध्यम से लखनऊ एक सशक्त रचनात्मक केंद्र के रूप में अपनी पहचान मज़बूत कर सकता है.
उन्होंने बताया कि बीते सात वर्षों से लगातार इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और हर साल इसे किसी न किसी थीम पर केंद्रित किया जाता है. पिछले वर्ष इसकी थीम 'सो हार्ड' और 'भाईचारा' थी, जबकि इस बार का फेस्टिवल अराजकता और खामोशी के बीच जन्म लेती कहानियों पर आधारित है. इस बार 48 देशों से फिल्में आई हैं और सैकड़ों निर्माताओं ने अपनी शानदार फ़िल्में भेजी हैं.
उन्होंने कहा कि जो युवा अभिनय, फिल्म निर्माण या फिल्म जगत के किसी अन्य क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह फेस्टिवल बेहद उपयोगी है. यहां एनीमेशन, एडिटिंग, फिल्ममेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे विषयों की बारीकियां सिखाई जा रही हैं. बॉलीवुड के कई दिग्गज जूरी सदस्य के रूप में फिल्में देखेंगे और पुरस्कार प्रदान करेंगे.
फेस्टिवल में चयनित भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके साथ ही 'इमैजिनेरियम 2026' के तहत एआई-सहायित फिल्म निर्माण, एनीमेशन, गेमिंग और अन्य रचनात्मक तकनीकों पर केंद्रित सत्र, मास्टरक्लास और पैनल चर्चाएं भी आयोजित हो रही हैं. 'ऑफ द जंगल' के निर्माण पर मास्टरक्लास और पोलैंड की एनीमेशन फिल्मों का विशेष संकलन कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं.
फेस्टिवल में पहुंची आयुषी शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि यहां युवाओं के लिए बहुत कुछ है. उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने दो फिल्में देखी हैं, जिनमें 'वन ऑफ 3' और 'जोगी मांगता है' शामिल हैं. उनके अनुसार दोनों फ़िल्में बेहद शानदार रहीं और कहानी कहने का अंदाज़ भी दिलकश था. उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में शामिल सैकड़ों फ़िल्में समाज की खामोश कहानियों को बयां करती हैं.
वहीं, नितिन कुमार राय ने बताया कि फ़िल्म निर्माण की तकनीक को समझने की जिज्ञासा उन्हें यहां खींच लाई. उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते थे कि परदे के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने लोग जुड़े होते हैं और शॉर्ट व लंबी फिल्में कैसे बनती हैं और कहानी को किस तरह पर्दे पर उतारा जाता है.
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