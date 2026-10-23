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लखनऊ फिल्म फेस्टिवल; युवा एडिटिंग, फिल्ममेकिंग की सीखेंगे बारीकियां, एनीमेशन और गेमिंग का दिखेगा संगम!

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लखनऊ : लखनऊ फिल्म फेस्टिवल सीजन 'इमैजिनेरियम 2026' का शुक्रवार को गोमती नगर स्थित एसआरएस सिनेमा में भव्य आगाज हुआ. 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित हो रहा यह दो दिवसीय महोत्सव केवल फिल्मों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि कहानी कहने के नए तरीकों, युवा प्रतिभाओं और रचनात्मक नवाचार को बढ़ावा देने की एक कोशिश भी है.

लखनऊ फिल्म फेस्टिवल (Video credit: ETV Bharat)

उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. फिल्मकार और निर्णायक मंडल की सदस्य ज्योति कपूर दास, वंदना सहगल और लेखिका सुनीता एरन समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी समारोह में शिरकत की.







लखनऊ फिल्म फोरम की अध्यक्ष रेणुका टंडन ने कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसा मंच तैयार करना है जहां स्थापित फिल्मकारों और नई प्रतिभाओं को साथ सीखने और अपनी कहानियां साझा करने का अवसर मिले. उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सिनेमा, एनीमेशन और उभरती तकनीकों के माध्यम से लखनऊ एक सशक्त रचनात्मक केंद्र के रूप में अपनी पहचान मज़बूत कर सकता है. लखनऊ फिल्म फेस्टिवल (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि बीते सात वर्षों से लगातार इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और हर साल इसे किसी न किसी थीम पर केंद्रित किया जाता है. पिछले वर्ष इसकी थीम 'सो हार्ड' और 'भाईचारा' थी, जबकि इस बार का फेस्टिवल अराजकता और खामोशी के बीच जन्म लेती कहानियों पर आधारित है. इस बार 48 देशों से फिल्में आई हैं और सैकड़ों निर्माताओं ने अपनी शानदार फ़िल्में भेजी हैं. लखनऊ फिल्म फेस्टिवल (Photo credit: ETV Bharat)