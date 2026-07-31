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डिजिटल हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय: 69वें दीक्षांत समारोह में ई-ऑफिस की शुरुआत, 1.25 लाख छात्रों को मिली ई-डिग्री

डिजिटल हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय: 69वें दीक्षांत समारोह में ई-ऑफिस की शुरुआत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. विश्वविद्यालय में 31 जुलाई से पेपरलेस वर्किंग की शुरुआत हो गई है. दरअसल, यूनिवर्सिटी के 69वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया. समारोह का आयोजन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में किया गया.

दीक्षांत समारोह में कुल 1,25,239 विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्रियां दी गईं. इसमें 93,536 स्नातक, 31,006 परास्नातक, 419 डिप्लोमा और 30 ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के विद्यार्थी शामिल रहे. वहीं, 248 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. इसके साथ ही समारोह में 111 मेधावी विद्यार्थियों को कुल 204 पदक दिए गए, जिनमें 80 छात्राएं और 31 छात्र शामिल रहे.

विश्वविद्यालय में 44 देशों के छात्र कर रहे हैं पढ़ाई

कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि वर्तमान में 44 देशों के विद्यार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं. नए शैक्षणिक सत्र में करीब 3,350 सीटों की वृद्धि की गई है, जो लगभग 30 प्रतिशत बढ़ोतरी है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्वविद्यालय में 324 शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. वहीं, 77 देशों से 3,400 से अधिक विदेशी छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है. प्रो. सैनी ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, जहां हर साल लगभग 20 हजार विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

लखनऊ विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन की नई यात्रा का प्रारंभ है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और नई तकनीकें वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप दे रही हैं. ऐसे समय में विद्यार्थियों के लिए निरंतर सीखते रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने का संकल्प लें.

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