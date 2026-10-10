बस्तर अब 'ब्रांड' बना रहा है, दंतेवाड़ा में जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों से जुड़े ‘दण्डक ब्रांड’ का शुभारंभ
मां दंतेश्वरी महिला FPO की दुकान में जैविक उत्पादों के साथ 2500 दीदियों की मेहनत को मिलेगा बाजार, संवाददाता मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 11:12 AM IST
दंतेवाड़ा: बस्तर अब ब्रांड बना रहा है. खासकर दंतेवाड़ा जिले की पहचान जैविक खेती और स्थानीय उपज के नाम से जानी जा रही है. इसी कड़ी में एक और कदम उठाते हुए ‘दण्डक ब्रांड’ दुकान का शुभारंभ किया गया है. इस पहल का उद्देश्य जिले में उत्पादित जैविक एवं स्थानीय कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.
स्थानीय उत्पादों की सजेगी दुकान
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत मां दंतेश्वरी महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (FPO) की ये दुकान है. जहां ‘दण्डक ब्रांड’ के विभिन्न उत्पादों का लोकार्पण किया गया. इनमें नीमफूल, एचएमटी, लालचुड़ी और बासमती चावल के साथ अमचूर, इमली, महुआ, कोदो, कुटकी और रागी जैसे स्थानीय उत्पाद शामिल हैं.
इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग के साथ बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया गया है. इससे स्थानीय उपज को बेहतर कीमत दिलाने, उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान को मजबूत करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की संभावनाएं बढ़ेंगी.
विधायक चैतराम अटामी ने खरीदा चावल
‘दण्डक ब्रांड’ दुकान का शुभारंभ विधायक चैतराम अटामी, जिला अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, जनपद पंचायत ने किया. कार्यक्रम के दौरान विधायक चैतराम अटामी ने इस पहल की सराहना करते हुए महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया. इसके साथ ही उन्होंने खुद चावल का पैकेट भी खरीदा.
वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने कंपनी को राज्य स्तर से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया. इस पहल से दंतेवाड़ा के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई गई.
2,500 दीदियों की मेहनत को मिलेगा नया मुकाम
मां दंतेश्वरी महिला FPO की यह पहल जिले के लगभग 60 उत्पादक समूहों से जुड़ी 2,500 महिला सदस्यों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है. इन समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले स्थानीय एवं जैविक उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर ‘दण्डक ब्रांड’ के अंतर्गत बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
इससे महिलाओं को अपने उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग का अवसर मिलेगा. साथ ही स्थानीय कृषि उपज और वनोपज को व्यावसायिक पहचान मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी. यह पहल महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
अधिकारियों और महिला समूहों की रही सहभागिता
कार्यक्रम में उप संचालक पंचायत तरुण देशमुख, AO प्रमोद दुर्गम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रांजल प्रजापति, DPM NRLM नितेश कुमार देवांगन, FPO के CEO अभिजीत सरकार, बिहान की टीम, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक मंडल (BOD) के सदस्य तथा विभिन्न स्व-सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं.