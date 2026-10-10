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बस्तर अब 'ब्रांड' बना रहा है, दंतेवाड़ा में जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों से जुड़े ‘दण्डक ब्रांड’ का शुभारंभ

दण्डक ब्रांड दंतेवाड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा: बस्तर अब ब्रांड बना रहा है. खासकर दंतेवाड़ा जिले की पहचान जैविक खेती और स्थानीय उपज के नाम से जानी जा रही है. इसी कड़ी में एक और कदम उठाते हुए ‘दण्डक ब्रांड’ दुकान का शुभारंभ किया गया है. इस पहल का उद्देश्य जिले में उत्पादित जैविक एवं स्थानीय कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

स्थानीय उत्पादों की सजेगी दुकान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत मां दंतेश्वरी महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (FPO) की ये दुकान है. जहां ‘दण्डक ब्रांड’ के विभिन्न उत्पादों का लोकार्पण किया गया. इनमें नीमफूल, एचएमटी, लालचुड़ी और बासमती चावल के साथ अमचूर, इमली, महुआ, कोदो, कुटकी और रागी जैसे स्थानीय उत्पाद शामिल हैं.