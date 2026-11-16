युवा लेखक शुभ विश्नोई की पुस्तक 'राष्ट्रव्रत' का लोकार्पण, इसमें संघ के विस्तारकों की संघर्ष गाथा, तीरथ बोले समझने के लिए अनुभव जरूरी
पुस्तक में संघ के विस्तारकों के संगठन विस्तार के अनुभवों, सामाजिक जिम्मेदारियों, कठिन परिस्थितियों और राष्ट्र के प्रति समर्पण की कहानी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 11:17 AM IST
मसूरी: कम उम्र में ही लेखन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे युवा लेखक एवं आरएसएस कार्यकर्ता शुभ बिश्नोई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारकों के जीवन, संघर्ष और राष्ट्र सेवा के कार्यों को अपनी कलम के माध्यम से पुस्तक का रूप दिया है. उनकी पुस्तक ‘राष्ट्रव्रत’ का मालरोड स्थित कुलड़ी क्षेत्र के एक होटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोकार्पण किया गया. पुस्तक में संघ के विस्तारकों के संगठन विस्तार के अनुभवों, सामाजिक जिम्मेदारियों, कठिन परिस्थितियों और राष्ट्र के प्रति समर्पण की कहानी को सामने लाने का प्रयास किया गया है.
शुभ विश्नोई की किताब 'राष्ट्रव्रत' का लोकार्पण: पुस्तक का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा प्रवक्ता एवं मसूरी विधानसभा प्रभारी विनय गोयल और संजय बिश्नोई ने किया. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आरएसएस समेत किसी भी संगठन को केवल उसके बाहरी स्वरूप से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसके कार्यकर्ताओं के अनुभव, जीवनशैली और समाज के बीच किए जाने वाले कार्यों को जानना भी जरूरी है. ‘राष्ट्रव्रत’ इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी को संघ के विस्तारकों के जीवन और उनके कार्यों से परिचित होने का अवसर मिलेगा.
'राष्ट्रव्रत' में संघ विस्तारकों का जीवन वृत्त: लेखक शुभ बिश्नोई ने कहा कि पुस्तक में उन्होंने संघ के विस्तारकों के जीवन से जुड़े उन पहलुओं को शामिल किया है, जिनमें संगठन के लिए किए गए प्रयास, सामने आई चुनौतियां, व्यक्तिगत अनुभव और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां शामिल हैं. संघ से जुड़ने के बाद उनके सोचने, समाज को देखने और जीवन को समझने के नजरिये में बदलाव आया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्रत का अर्थ राष्ट्र के प्रति ऐसा संकल्प है, जो केवल विचारों और शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यक्ति के कर्म, आचरण और चरित्र में भी दिखाई दे. राष्ट्र निर्माण केवल सीमा पर तैनात सैनिकों, संसद में बैठे जनप्रतिनिधियों या बड़े पदों पर कार्य करने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान दे सकता है.
शाखा में जाए बिना संघ को नहीं समझा जा सकता- तीरथ सिंह रावत: मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुभ बिश्नोई को कम उम्र में संघ के विस्तारकों के जीवन पर पुस्तक लिखने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि शुभ का परिवार लंबे समय से संघ से जुड़ा रहा है और उन्होंने छोटी उम्र में ही इस विषय को लेखन के माध्यम से समाज के सामने लाने का प्रयास किया है. अपने संघ से जुड़ने के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कम उम्र में संघ का कार्य शुरू किया था. उस समय उन्हें भाजपा के बारे में भी विशेष जानकारी नहीं थी.
उन्होंने कहा कि संघ ने ऐसे समय में काम किया, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं और संगठन के विचारों को समाज तक पहुंचाना आसान नहीं था. संघ को समझने के लिए उसकी शाखा में जाना और वहां होने वाली गतिविधियों को देखना जरूरी है. केवल बाहर से देखकर किसी संगठन की कार्यप्रणाली और विचारधारा को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता. उन्होंने कहा कि संघ राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता और सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है. देश सुरक्षित और मजबूत रहेगा, तभी नागरिकों की पहचान और अस्तित्व भी सुरक्षित रहेंगे.
पांच लोगों से शुरू हुआ संघ आज बड़ा संगठन- तीरथ: तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वर्ष 1925 में पांच लोगों के प्रयास से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज व्यापक संगठन का रूप ले चुका है. इसके पीछे स्वयंसेवकों का समर्पण और समाज के बीच लगातार किया गया कार्य है. उन्होंने कहा कि संघ से जुड़े लोग अपना समय समाज और राष्ट्र के लिए देते हैं. राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है कि समाज में एकता, आपसी सद्भाव और जिम्मेदारी की भावना मजबूत हो. उन्होंने ‘राष्ट्रव्रत’ पुस्तक को विस्तारकों के अनुभवों और उनके कार्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बताया.
कांग्रेस पर लगाए सत्ता केंद्रित राजनीति के आरोप: कार्यक्रम के दौरान तीरथ सिंह रावत ने राजनीतिक विषयों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने हमेशा सत्ता को केंद्र में रखकर राजनीति की है. उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर में दो निशान और दो संविधान की व्यवस्था का विरोध किया था. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग मंत्री रहने के बाद भी अपने विचारों के लिए मंत्रिमंडल छोड़ने और जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर संघर्ष करने का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया.
उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और आंतरिक मतभेदों को लेकर भी आरोप लगाए. साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा की सरकार बनने का दावा किया. उन्होंने कांग्रेस को पहले अपने आंतरिक मतभेद दूर करने की सलाह दी.
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