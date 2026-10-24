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धमतरी में एआई मिशन और एआई संगवारी की शुरुआत, सांसद ने केंद्र के कामों की समीक्षा की

धमतरी में एआई मिशन और एआई संगवारी की शुरुआत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी हैं और उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसे लेकर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई. महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में करीब चार घंटे चली बैठक में विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई. इस दौरान अधूरे निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने, शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करने और योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए. बैठक में धमतरी एआई मिशन सहित चार नई जनकल्याणकारी पहलों की शुरुआत भी की गई.





केंद्र की योजनाओं की समीक्षा

इस मौके पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि दिशा समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित की जाती है, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने आ सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से बैठक में प्रत्येक विभाग के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण कार्यों में देरी की जानकारी सामने आई है. ऐसे मामलों में अधिकारियों को समय सीमा तय कर काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं. धमतरी में एआई मिशन और एआई संगवारी की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) जनप्रतिनिधियों की ओर से मिलने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए उनका समय पर निराकरण करने को कहा गया है.योजनाओं को सफल बनाने में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है, इसलिए अधिकारियों को उनके सुझावों और शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए- रुपकुमारी चौधरी, सांसद



वन स्वीकृति के अभाव में रुका था सड़क निर्माण

इस बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दे भी उठे. वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण एक सड़क का निर्माण शुरु नहीं हो पा रहा था. इस विषय पर चर्चा के बाद अब स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में संबंधित सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है. नल-जल योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी सांसद ने चिंता जताई. सांसद ने केंद्र के कामों की समीक्षा की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)