धमतरी में एआई मिशन और एआई संगवारी की शुरुआत, सांसद ने केंद्र के कामों की समीक्षा की
धमतकी में एआई मिशन और एआई संगवारी की शुरुआत की गई है. इस दौरान सांसद रुपकुमारी ने केंद्र सरकार के कार्यों की समीक्षा भी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 1:25 PM IST
धमतरी : केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी हैं और उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसे लेकर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई. महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में करीब चार घंटे चली बैठक में विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई. इस दौरान अधूरे निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने, शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करने और योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए. बैठक में धमतरी एआई मिशन सहित चार नई जनकल्याणकारी पहलों की शुरुआत भी की गई.
केंद्र की योजनाओं की समीक्षा
इस मौके पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि दिशा समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित की जाती है, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने आ सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से बैठक में प्रत्येक विभाग के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण कार्यों में देरी की जानकारी सामने आई है. ऐसे मामलों में अधिकारियों को समय सीमा तय कर काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं.
जनप्रतिनिधियों की ओर से मिलने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए उनका समय पर निराकरण करने को कहा गया है.योजनाओं को सफल बनाने में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है, इसलिए अधिकारियों को उनके सुझावों और शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए- रुपकुमारी चौधरी, सांसद
वन स्वीकृति के अभाव में रुका था सड़क निर्माण
इस बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दे भी उठे. वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण एक सड़क का निर्माण शुरु नहीं हो पा रहा था. इस विषय पर चर्चा के बाद अब स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में संबंधित सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है. नल-जल योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी सांसद ने चिंता जताई.
भूजल स्तर सुधारने पर दिया जोर
सांसद ने कहा कि कुछ स्थानों पर जलस्तर नीचे चले जाने के कारण पानी टंकियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी उपाय तलाशने की जरूरत है. उन्होंने भूजल स्तर सुधारने के लिए सोख्ता पीठ बनाने और वर्षा जल के पुनर्भरण जैसे उपायों पर जोर दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके.
धमतरी एआई मिशन और एआई संगवारी की शुरुआत
बैठक के दौरान जिले में तकनीक और जनसेवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से ‘धमतरी एआई मिशन’ का शुभारंभ किया गया. इसके साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को ओपीडी से संबंधित सहायता उपलब्ध कराने के लिए ‘एआई संगवारी’ पहल शुरू की गई. महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘प्रोजेक्ट आंगन लक्ष्मी’ की शुरुआत भी की गई.
इसके अलावा धमतरी और वीबी-जी राम जी योजना के अभिसरण से 100 संकुलों में महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को बकरी पालन से जोड़ने वाली परियोजना शुरू की गई. इसके तहत ऊंचे फर्श और सौर ऊर्जा सुविधा वाले बकरी शेड तैयार किए जाएंगे. इन पहलों का उद्देश्य तकनीक के बेहतर उपयोग के साथ महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है.
इस दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के लिए आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए. कुपोषण की स्थिति, आयुष्मान भारत और वय वंदना कार्ड के लाभार्थियों की जानकारी लेते हुए पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा गया. कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों की समीक्षा के दौरान रागी की खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को समय पर मृदा परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.