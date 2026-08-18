अलवर-जोधपुर में पीएम ई–बस योजना के पहले चरण में 5-5 बसों का संचालन शुरू, जानिए रूट और किराया
अलवर-जोधपुर शहर में ई-बसों का संचालन नगर निगम करेगा. ई-बसों के मार्गों पर बस स्टॉपेज बनाए जाएंगे.
Published : August 18, 2026 at 6:32 PM IST
अलवर: पीएम ई–बस योजना के तहत मंगलवार को अलवर और जोधपुर में ई–बसों का संचालन शुरू हो गया. प्रथम चरण में अलवर के प्रताप आडिटोरियम से 5 ई–बसों का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुुप्ता ने फीता काटकर किया. योजना के तहत अलवर शहर में 50 ई–बसों का संचालन होना है. इसी तहर, जोधपुर में बनाड़ से जैसलमेर बायपास रूट के लिए 5 ई बसें शुरू की गई हैं. प्रदेश में पीएम ई–बस योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ई–बसों का वर्चुअल शुभारंभ किया.
9 मार्गों पर चलेंगी ई–बसें: अलवर नगर निगम आयुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि पहले चरण में अलवर में 5 ई–बसें आई हैं. अभी और ई–बसें आनी है. भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं जिला प्रशासन ने प्रताप आडिटोरियम में फीता काटकर ई–बसों को रवाना किया. शहर के 9 प्रमुख मार्गों पर 50 ई-बसों का संचालन होना है. इन मार्गों में बगड़ तिराहा-प्रतापबंध मार्ग, सूर्यनगर मोड़-चिकानी, सूर्यनगर-हनुमान सर्किल, हनुमान सर्किल-दादर, सूर्यनगर-उमरैण और हनुमान सर्किल-उमरैण मार्ग शामिल हैं. ई–बसें अलवर के रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी सवारियां लेंगी. बसों का संचालन हर 5 से 10 मिनट के अंतराल पर होगा. इससे लोगों को शहर के मुख्य स्थानों पर आवगमन में सुविधा होगी.
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नगर निगम करेगा ई–बसों का संचालन: अलवर शहर में ई-बसों का संचालन नगर निगम करेगा. अलवर में ई-बसों के मार्गों पर 30 बस स्टॉपेज बनाए जाएंगे. इससे अलवर शहरवासियों एवं बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़े शहरों की तर्ज पर सिटी बसों की सुविधा मिल सकेगी. नगर निगम की ओर से ई–बसों में यात्रा के लिए 10 से 60 रुपए दूरी के आधार पर किराया तय किया गया है. इस सुविधा का लाभ यह होगा कि लोगों को शहर में आने–जाने के लिए टेंपो व ई–रिक्शा में किराए की मोटी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी.
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प्रदूषण की समस्या में आएगी कमी: शहर में ई-बसों के संचालन से वाहनों के शोर एवं प्रदूषण में कमी आ सकेगी. ई-बसों का संचालन बैटरी से होने के कारण ये बसें धुआं नहीं छोड़ती, इससे शहर में प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी. ई–बसों के संचालन से पेट्रोल व डीजल से चलने वाले निजी वाहनों में कमी आ सकेगी. पिछले कुछ सालों से अलवर शहर एवं भिवाड़ी में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है. अलवर एवं भिवाड़ी में प्रदूषण समस्या के निराकरण के लिए लंबे समय से सिटी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी. इसमें आधुनिक तकनीक की प्रदूषण रहित बसों का संचालन जरूरी हो गया था.
यह रहेगा जोधपुर में बसों का रूट: जोधपुर नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि पहले चरण में पांच बसें बनाड़ से जैसलमेर बायपास रूट पर शुरू की गई हैं. वहीं आगामी दो-तीन महीने में 100 से 125 बसें मिलेगी. इसके बाद शहर के अलग-अलग रूट पर इन बसों का संचालन किया जाएगा. आयुक्त ने बताया कि प्रारंभिक रूट में इलेक्ट्रिक बसें बनाड़ से जैसलमेर बाइपास तक संचालित होंगी. निर्धारित रूट के अनुसार बसें बनाड़ से रवाना होकर राईकाबाग बस स्टैंड, सर्किट हाउस, भाटी सर्कल, पांच बत्ती चौराहा, जेडीए चौराहा, रेलवे स्टेशन, रोटरी चौराहा, एमडीएम हॉस्पिटल, जलजोग सर्कल, बॉम्बे मोटर चौराहा, आखलिया चौराहा, पहला पुलिया, दूसरा पुलिया और चौपासनी रोड होते हुए जैसलमेर बाइपास तक जाएंगी.
यह है पीएम ई–बस की विशेषता: आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि 9 मीटर लंबी इस बस में कुल 30 सीट हैं और एक बार चार्जिंग के बाद लगभग 160 से 180 किलोमीटर बस चलाई जा सकेगी. बसों के चार्जिंग के लिए झालामंड में चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है. बसों में दिव्यांग यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए अलग से सीट डिजाइन की गई है. इसके अलावा महिलाओं के लिए चार पिंक सीट आरक्षित रहेंगी. बस सेवा का न्यूनतम किराया 15 रुपए निर्धारित किया गया है.