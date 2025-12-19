ETV Bharat / state

गोरखपुर में चिकित्सकों के लिए नई वर्चुअल कोर्ट सेवा का शुभारंभ, बिना भागदौड़ के न्यायालय में लगा सकेंगे हाजिरी

प्रदेश के किसी भी न्यायालय में वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकेंगे गोरखपुर के चिकित्सक ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जवाब दाखिल करने के लिए गोरखपुर के चिकित्सकों को, अब लोअर कोर्ट से लेकर के प्रदेश के किसी भी कोर्ट में फिजिकली उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी. वह वर्चुअल माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, अपना साक्ष्य और बयान दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए जिला जज राज कुमार सिंह ने शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय के न्यू बिल्डिंग में, स्वास्थ्य विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल का शुभारंभ किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल का शुभारंभ किया. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, इस सुविधा के शुरू होने से बिना भागदौड़ के वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के किसी भी न्यायालय के समक्ष चिकित्सा अधिकारी उपस्थित हो सकेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए, जिला जज राज कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों का समय बेहद कीमती है. इससे चिकित्सा अधिकारियों के समय की बचत हो सकेगी. उन्हें अस्पताल या ओपीडी छोड़कर, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना होगा.