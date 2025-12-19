गोरखपुर में चिकित्सकों के लिए नई वर्चुअल कोर्ट सेवा का शुभारंभ, बिना भागदौड़ के न्यायालय में लगा सकेंगे हाजिरी
सीएमओ कार्यालय के न्यू बिल्डिंग में, स्वास्थ्य विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल का शुभारंभ किया.
गोरखपुर: किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जवाब दाखिल करने के लिए गोरखपुर के चिकित्सकों को, अब लोअर कोर्ट से लेकर के प्रदेश के किसी भी कोर्ट में फिजिकली उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी. वह वर्चुअल माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, अपना साक्ष्य और बयान दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए जिला जज राज कुमार सिंह ने शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय के न्यू बिल्डिंग में, स्वास्थ्य विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल का शुभारंभ किया.
बता दें, इस सुविधा के शुरू होने से बिना भागदौड़ के वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के किसी भी न्यायालय के समक्ष चिकित्सा अधिकारी उपस्थित हो सकेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए, जिला जज राज कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों का समय बेहद कीमती है. इससे चिकित्सा अधिकारियों के समय की बचत हो सकेगी. उन्हें अस्पताल या ओपीडी छोड़कर, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना होगा.
इस अवसर पर एडी हेल्थ डॉ. जयंत कुमार ने कहा कि माननीय न्यायालय के मार्गदर्शन में इस सेल का संचालन समुदाय हित में अहम भूमिका निभाएगा. अन्य जिलों के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने में भी यह सेल चिकित्सा अधिकारियों के लिए मददगार बनेगा. सीएमओ डॉ. राजेश झा ने कहा कि प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है. गोरखपुर में भी अब यह सेल समर्पित तरीके से काम करेगा. न्यायालय के समक्ष उपस्थिति और बयान देने वाले चिकित्सा अधिकारियों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की जा रही है.
सेल के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने के बाद, एडी हेल्थ ने सीएमओ के साथ नव स्थापित बसंतपुर सिटी पॉली क्लिनिक का भी निरीक्षण किया. इस दौरान वहां के पंजीकरण से लेकर लैब और दवा वितरण तक की व्यवस्था देखी गई.
