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खिलखिलाकर हंसने से बॉडी हो जाएगी रिचार्ज, जानिए लाफ्टर थेरेपी सेहत के लिए कैसे है वरदान?

हंसना सेहत के लिए जरूरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : आज दौड़ती-भागती जिंदगी, कंपटीशन और करियर की चिंता, वर्कलोड और बढ़ती दूरियों के बीच लोग हंसना भूल गए हैं. दुनिया के कई रिसर्च में यह सामने आया है कि खुलकर हंसना भी एक तरह का इलाज है, जिसे प्रमाणित भी किया जा चुका है. खुलकर हंसने से न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने और एंटीबॉडीज बनाने में भी हंसना शरीर के लिए मददगार साबित हुआ है. स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के पूर्व इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. सोनू सिंह ने कहा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में लाफ्टर थेरेपी एक असरदार और प्राकृतिक माध्यम के रूप में सामने आई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव बुजुर्गों पर भी देखा जा रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में पूरी तरह केवल लाफ्टर थेरेपी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता. गंभीर या आकस्मिक परिस्थितियों में योग्य चिकित्सकों का परामर्श और चिकित्सीय उपचार ही सबसे सुरक्षित विकल्प है. लाफ्टर थेरेपी सेहत के लिए वरदान. (Video Credit; ETV Bharat) श्वसन तंत्र मजबूत होता है : डॉ. सोनू सिंह ने बताया, खुलकर हंसने से शरीर में रक्त संचार (ब्लड सर्कुलेशन) बेहतर होता है. जब शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, तो फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है. इस प्रक्रिया से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, जिससे अस्थमा, हृदय संबंधी विकारों तथा सांस की अन्य तकलीफों से जूझ रहे मरीजों को काफी राहत मिलती है. डॉक्टर से लेनी चाहिए सलाह : उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाफ्टर थेरेपी के निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हैं, लेकिन किसी भी बीमारी में इस पर पूर्ण रूप से आश्रित होना उचित नहीं है. यदि किसी मरीज को अचानक कोई गंभीर या आकस्मिक समस्या होती है, तो बिना समय गंवाए उसे नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए और विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.