खिलखिलाकर हंसने से बॉडी हो जाएगी रिचार्ज, जानिए लाफ्टर थेरेपी सेहत के लिए कैसे है वरदान?
खुलकर हंसने से न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है. डॉक्टर भी मानते हैं कि लाफ्टर थेरेपी सेहत के लिए काफी अच्छा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 5:24 PM IST
प्रयागराज : आज दौड़ती-भागती जिंदगी, कंपटीशन और करियर की चिंता, वर्कलोड और बढ़ती दूरियों के बीच लोग हंसना भूल गए हैं. दुनिया के कई रिसर्च में यह सामने आया है कि खुलकर हंसना भी एक तरह का इलाज है, जिसे प्रमाणित भी किया जा चुका है. खुलकर हंसने से न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने और एंटीबॉडीज बनाने में भी हंसना शरीर के लिए मददगार साबित हुआ है.
स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के पूर्व इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. सोनू सिंह ने कहा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में लाफ्टर थेरेपी एक असरदार और प्राकृतिक माध्यम के रूप में सामने आई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव बुजुर्गों पर भी देखा जा रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में पूरी तरह केवल लाफ्टर थेरेपी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता. गंभीर या आकस्मिक परिस्थितियों में योग्य चिकित्सकों का परामर्श और चिकित्सीय उपचार ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.
श्वसन तंत्र मजबूत होता है : डॉ. सोनू सिंह ने बताया, खुलकर हंसने से शरीर में रक्त संचार (ब्लड सर्कुलेशन) बेहतर होता है. जब शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, तो फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है. इस प्रक्रिया से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, जिससे अस्थमा, हृदय संबंधी विकारों तथा सांस की अन्य तकलीफों से जूझ रहे मरीजों को काफी राहत मिलती है.
डॉक्टर से लेनी चाहिए सलाह : उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाफ्टर थेरेपी के निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हैं, लेकिन किसी भी बीमारी में इस पर पूर्ण रूप से आश्रित होना उचित नहीं है. यदि किसी मरीज को अचानक कोई गंभीर या आकस्मिक समस्या होती है, तो बिना समय गंवाए उसे नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए और विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
डॉ. सिंह ने फर्स्ट एड दिवस (प्राथमिक उपचार दिवस) के महत्व का जिक्र करते हुए यह संदेश दिया कि प्राकृतिक अभ्यास और थेरेपी जीवनशैली को बेहतर बनाने में सहायक हैं, लेकिन चिकित्सीय आपातकाल में समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख और सही इलाज ही जीवन की रक्षा करता है.
लाफ्टर थेरेपी क्या है? लाफ्टर थेरेपी एक गैर-दवा चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसमें जानबूझकर या प्राकृतिक रूप से खुलकर हंसने का अभ्यास कराया जाता है. इसमें हास्य योग, गहरी सांस लेने की क्रियाएं (प्राणायाम) और सामूहिक गतिविधियां शामिल होती हैं. दिलचस्प बात यह है कि मानव मस्तिष्क बनावटी हंसी और वास्तविक हंसी के बीच अंतर नहीं पहचान पाता. दोनों ही स्थितियों में शरीर समान रूप से सकारात्मक हार्मोन स्रावित करता है. धीरे-धीरे समूह में यह बनावटी हंसी वास्तविक और संक्रामक ठहाकों में बदल जाती है.
लाफ्टर थेरेपी की शुरुआत : हंसी के औषधीय गुणों को वैज्ञानिक पहचान दिलाने का श्रेय 1970 के दशक में अमेरिकी पत्रकार नॉर्मन कजिन्स को जाता है. उन्होंने एक गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी (एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस) से लड़ते हुए खुद पर हास्य फिल्मों और चुटकुलों का प्रयोग किया और पाया कि 10 मिनट की गहरी हंसी उन्हें दो घंटे तक दर्द से मुक्ति देती थी.
100 से अधिक देशों में लाफ्टर क्लब : इसके बाद, आधुनिक रूप में 'लाफ्टर योग' की शुरुआत 13 मार्च 1995 को भारत (मुंबई) से हुई. इसे एक भारतीय चिकित्सक ने केवल 5 लोगों के साथ एक सार्वजनिक पार्क में शुरू किया था. उन्होंने हंसने के व्यायामों को योग की श्वसन तकनीकों (प्राणायाम) से जोड़ा. आज यह आंदोलन वैश्विक रूप ले चुका है और 100 से अधिक देशों में हजारों 'लाफ्टर क्लब' संचालित हो रहे हैं.
कितने तरह की होती है हंसी? कहा जाता है कि हंसी 40 तरह की होती है, जिसमें एक हल्की, कोमल मुस्कान से लेकर चेहरे की मांसपेशियों और नसों में हलचल पैदा करने वाली तेज हंसी तक शामिल है। कई शोधों और विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरह की हंसी सेहत के लिए अच्छी होती है.
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