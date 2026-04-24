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वैशाख पूर्णिमा पर खुलेंगे लाटू देवता मंदिर के कपाट, पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं पूजा

वाण में स्थित लाटू देवता का मंदिर ( फाइल फोटो- ETV Bharat )