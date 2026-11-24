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लाटू देवता मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब छह माह बाद होंगे दर्शन

लाटू देवता मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद ( ETV Bharat )



सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. इस दौरान पूजा-अर्चना, हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए. ग्रामीणों और दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान लाटू देवता को भोग अर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की. कपाट बंद होने के इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया.