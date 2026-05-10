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नूंह के बसई मेव पंचायत उपचुनाव में लतीफ को मिली 675 वोटों से जीत, दूसरे नंबर पर रहे आस मोहम्मद

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल अंतर्गत ग्राम पंचायत बसई गांव में हुए पंचायत उपचुनाव में लतीफ ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सरपंच पद पर कब्जा कर लिया है. रविवार को शांतिपूर्ण माहौल और कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए चुनाव के बाद देर शाम मतगणना संपन्न हुई, जिसमें लतीफ को कुल 1277 वोट प्राप्त हुए. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आस मोहम्मद को 675 वोटों से हराया. आस मोहम्मद को 602 मत मिले. वहीं तीसरे स्थान पर जुनैद रहे, जिन्हें 413 वोट मिले, जबकि निजामुद्दीन को 322 वोट प्राप्त हुए.

चुनाव को लेकर गांव में उत्सव का माहौल : ग्राम पंचायत बसई में सरपंच पद के लिए कुल चार उम्मीदवार मैदान में थे. चुनाव को लेकर गांव में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं. प्रशासन की ओर से चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. मतदान के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी गई. जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में कुल 3461 मतदाता थे. इस तरह लगभग 76 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान और मतगणना दोनों ही प्रक्रियाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुईं.

लतीफ को मिली 675 वोटों से जीत (ETV Bharat)

लतीफ बसई मेव के नए सरपंच निर्वाचित : गौरतलब है कि वर्ष 2022 में हुए पंचायत चुनाव में बसई मेव हनीफ उर्फ हन्ना सरपंच पद पर निर्वाचित हुए थे,लेकिन बाद में अरावली पहाड़ प्रकरण में नाम सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था. इसके बाद यह पद रिक्त चल रहा था जिसके चलते अब दोबारा चुनाव कराया गया है. चुनाव परिणाम घोषित होते ही लतीफ समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने मिठाई और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया तथा एक-दूसरे को बधाई दी. अब लतीफ ग्राम पंचायत बसई के नए सरपंच निर्वाचित हो गए हैं.