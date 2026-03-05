ETV Bharat / state

रंग पंचमी पर इस बार भी होगी अनोखी परंपरा, इस गांव में कन्याएं मारती हैं छड़ी, आशीर्वाद मानते हैं लोग

जांजगीर जिले के पंतोरा गांव में बरसाना की होली की तरह कन्याएं छड़ी मारते हुए होली खेलती हैं. बीमारियों से रक्षा होने की मान्यता है.

Pantora Lathmar Holi
रंग पंचमी पर इस बार भी होगी अनोखी परंपरा, इस गांव में कन्याएं मारती हैं छड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 5, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
जांजगीर-चाम्पा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा जिले के पंतोरा गांव में होली के पांचवें दिन यानी रंग पंचमी पर अनोखी लट्ठ मार होली मनाई जाती है. इस बार भी इसे भव्य तरीके से मनाने की तैयारी पूरी की गई है. यह गांव जांजगीर और कोरबा जिले के बीच स्थित है. इस परंपरा को देखने और कन्याओं के हाथों छड़ी खाने के लिए आसपास ही नहीं बल्कि दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी छड़ी की मार खाने से व्यक्ति निरोगी रहता है और गांव में बीमारियां नहीं फैलतीं.

भवानी मंदिर से शुरू होती है तैयारी

गांव में स्थित भवानी मंदिर में इस आयोजन की मुख्य तैयारी होती है. मंदिर के बैगा रोजाना देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन होली से पहले रंग पंचमी की तैयारी शुरू हो जाती है. बैगा मड़वा रानी देवी की पहाड़ी पर जाकर बांस की पतली छड़ियां काटकर लाते हैं. इन छड़ियों को मंदिर परिसर में रखा जाता है और पंचमी के दिन पूजा के लिए मंदिर के अंदर ले जाया जाता है.

Pantora Lathmar Holi
रंग पंचमी के दिन गांव की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें छड़ियां दी जाती हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरसों से निभाई जा रही परंपरा

वैसे तो उत्तर प्रदेश के बरसाना की लट्ठ मार होली देश-दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन पंतोरा गांव में भी वर्षों से रंग पंचमी के दिन छड़ी मार होली की परंपरा निभाई जा रही है. यहां के लोग इस आयोजन को आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते हैं.

Pantora Lathmar Holi
कन्याएं छड़ी मारते हुए होली खेलती हैं. बीमारियों से रक्षा होने की मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नौ कन्याओं को माना जाता है देवी का स्वरूप

रंग पंचमी के दिन गांव की नौ कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें छड़ियां दी जाती हैं. मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद सबसे पहले कन्याएं देवी-देवताओं को छड़ी से स्पर्श करती हैं. इसके बाद बैगा, गांव के पुरुष-महिला और बच्चों को छड़ी से मारते हुए पूरे गांव का भ्रमण करती हैं.

Pantora Lathmar Holi
कन्याएं छड़ी मारते हुए होली खेलती हैं. बीमारियों से रक्षा होने की मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ढोल-नगाड़ों के साथ निकलती है फाग मंडली

कन्याओं की इस टोली के पीछे ढोल-नगाड़ों के साथ फाग मंडली भी निकलती है. लोग नाचते-गाते पूरे गांव में घूमते हैं. इस दौरान गांव के लोग और आसपास के ग्रामीण कन्याओं के हाथों छड़ी की मार खाने के लिए आगे आते हैं और इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं. युवा वर्ग इस मौके पर रंग भी खेलता है और छड़ी लेकर चल रही टोली पर रंग उड़ाकर होली का आनंद लेते हैं.

छड़ी की मार को मानते हैं देवी का प्रसाद

इस आयोजन में सुरक्षा के विशेष इंतजाम नहीं होते. लोग सामान्य रूप से पहुंचते हैं और कई छड़ियों की मार खाने के बाद भी कोई शिकायत नहीं करते. ग्रामीण इसे मां मड़वारानी का प्रसाद मानते हैं. गांव वालों का विश्वास है कि इस परंपरा से गांव में बीमारियां नहीं फैलतीं और गांव में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है. इसी आस्था के साथ पंतोरा गांव के लोग हर साल इस परंपरा को उत्साह के साथ निभाते हैं.

