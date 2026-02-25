ETV Bharat / state

ब्रज में होली की धूम... दूल्हे की अनुमति से शुरू होती है लट्ठमार होली

मंदिर परिसर में ही समाज गायन नंदगांव और बरसाना गोस्वामी समाज के लोगों के बीच होता है. समाज गायन के बाद रंग और गुलाल उड़ाना शुरू हो जाता है, फिर राधा-रानी के दर्शन करने के बाद हुरियारे रंगीली गलियों से होकर गुजरते हैं. वहीं, घर के दरवाजे पर सोलह सिंगार लहंगा चुन्नी हाथ में बड़ा सा एक लठ्ठ लेकर खड़ी होती है. हुरियारे हुरियारिन से है. हठ जोली करते हुए फिर शुरू होती है लट्ठमार होली.

पीली पोखर पर होते हैं तैयार: 24 फरवरी को निमंत्रण स्वीकार होने के बाद आज नंद गांव के हुरियारे कृष्ण शखा के रूप में अपनी ध्वज लेकर बरसाना पीली पोखर पहुंचेंगे. बरसाना के हुरियारों का सत्कार किया जाएगा. हुरियारे अपनी पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ता बगलबंदी और हाथ में बांसुरी मोर मुकुट धारण करे हुए तैयार होते हैं, फिर पूरे दल के साथ राधा-रानी मंदिर पहुंचते हैं.

बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली: राधा-रानी की जन्मस्थली बरसाना श्री लाडली महारानी राधा-रानी मंदिर में पारंपरिक समाज गायन होने के बाद शुरू होगी. कस्बे की रंगीली गलियां चौक और बरसाना में लट्ठमार होली लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना आए हुए हैं. चारों तरफ होली का हुड़दंग और होली के रंग में सराबोर है. होली की मस्ती में ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ श्रद्धालु नाच रहे हैं.

मथुरा: देशभर में रंगों का त्योहार होली 4 मार्च को मनाया जाएगा. हिंदू शास्त्र में फाल्गुन अंतिम मास माना जाता है. इसके बाद चैत्र महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है. इस स्पेशल सीरीज में ईटीवी भारत आपको होली की परंपराओं, उत्सवों और अनोखी परंपराओं से रूबरू करा रहा है. इसी कड़ी में आज हम ब्रज की विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लट्ठमार होली की बात कर रहे हैं, जो आज बरसाना में खेली जाएगी, लेकिन ब्रज दूल्हे राजा की अनुमति मिलने के बाद ही शुरू होती है लट्ठमार होली.

द्वापर युग की प्राचीन परंपरा: भगवान श्री कृष्णा सर्वप्रथम बरसाना जब होली खेलने के लिए आए थे, तो सैकड़ों की संख्या में गोपिकाओं को देखकर घबरा गए और एक टूटे से हुए मंदिर में छुपकर बैठ गए. जब राधा जी ने कृष्ण को ढूंढ़ते हुए देखा मंदिर के अंदर जा पहुंची. राधा जी कृष्ण को देखकर बोली आप यहां छुपे हुए बैठे हैं. गोपियों के संग होली खेलो कृष्णा दूल्हे बनकर तैयार हो गए और गोपियों ने उनके साथ होली खेली. आज भी उन्हीं की परंपरा कायम है. दूल्हे राजा की अनुमति मिलने के बाद शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाती है.

प्रशासन की व्यवस्थाएं: बरसाना में विश्व प्रसिद्ध होली को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे मेला क्षेत्र को आठ जोन बारह सेक्टर में बांटा गया है. बैरिकेडिंग और अतिरिक्त वाहन पार्किंग भी बनाई गई है. सभी क्षेत्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. पुलिस बल के साथ पाक और सादा कपड़ों में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं. पुलिस ने हुड़दंग मचाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

इंदु गौड ने बताया कि ब्रज दूल्हा प्राचीन मंदिर बना हुआ है. जब शखा के रूप में कृष्ण भगवान बरसाना ग्वाल वालों के संग आए थे. तब गोपियों ने कहा, हमारे साथ होली खेलो कृष्ण, इसके बाद भगवान गोपियों की संख्या और हाथों में लठ देखकर डर गए और जाकर छुप गए. राधा जी ने कहा पहले आप दूल्हा बनकर आओ, फिर आपके साथ सब मिलकर होली खेलेंगे. सखियों ने देखकर कृष्ण के कान पड़कर बोली तू दूल्हा यहां गोपियों के संग होली खेल अकेला यहां बैठो है, तभी से इनका नाम बज दूल्हा पड़ गया. आज भी उनकी अनुमति मिलने के बाद शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली.

30 साल से होली खेलते हुए आए हैं: प्रियांग गौड ने बताया कि हम 30 साल से होली खेलते हुए आए हैं और बहुत अच्छी होली प्रेम भाव के साथ खेली जाती है. होली को लेकर तैयारियां एक महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं. लहंगा मंगाया जाता है और सेहत का भी विशेष ध्यान दिया जाता है. दूध, पिस्ता, बादाम, और काजू भी हम लोग अपनी डाइट के साथ लेते हैं, जिससे जब नंद गांव के हुरियारे यहां आएंगे, तो उनके ऊपर लाठियां खूब तेजी के साथ बरसाएंगे.

