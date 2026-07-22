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पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शनकारियों छात्रों पर लाठीचार्ज, थाना प्रभारी का फटा सिर

पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. इस दौरान गांधी मैदान थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा का सिर फटा.

Lathicharge in Patna
पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 12:14 PM IST

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पटना: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को पटना में प्रस्तावित राजभवन मार्च से पहले गांधी मैदान गेट संख्या-10 पर छात्र-छात्राओं का जुटना शुरू हो गया है. इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है. इससे छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

पटना पुलिस ने किया लाठीचार्ज: बता दें कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं. 12 बजे राजभवन के लिए मार्च निकाला जाना था, लेकिन उससे पहले ही सभी को गांधी मैदान में रोक दिया गया, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े.

गेट संख्या-10 पर बवाल: आयोजकों का दावा है कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, प्रदर्शन में शामिल होने वालों की संख्या और बढ़ेगी. सुबह से ही गांधी मैदान गेट संख्या-10 पर छात्रों की आवाजाही लगातार जारी है. कई छात्र अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे हैं, जिन पर शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, फीस वृद्धि और निजीकरण के विरोध में नारे लिखे गए हैं. इस दौरान आइसा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई है.

जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन: प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. आइसा का कहना है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर की गई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है. इसी के विरोध में बिहार के छात्र-युवा राजधानी पटना में राजभवन मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे. प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की जाएगी.

"यह मार्च केवल जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों को उठाने का भी प्रयास है. छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं."- सबा आफरीन,छात्र नेता,आइसा

क्या है छात्रों की मांग?: इसके साथ ही सभी पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक जांच, 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करने, सभी विद्यार्थियों को समान डिग्री देने, यूजी, पीजी और पीएचडी की बढ़ी हुई फीस वापस लेने, सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोधार्थियों के लिए नॉन-नेट फेलोशिप लागू करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने की मांग भी इस मार्च के माध्यम से उठाई जाएगी.

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात: आयोजकों के अनुसार राजभवन मार्च में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के अलावा शोधार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और कई लोकतांत्रिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं. प्रदर्शन को देखते हुए गांधी मैदान के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है.

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