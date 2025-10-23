ETV Bharat / state

आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों पर CISF जवानों ने चलाई लाठियां, बौखलाए ग्रामीण पहुंचे थाने

कोरबा: एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा खदान में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों पर गुरुवार को लाठियां बरसी. ग्रामीणों का आरोप है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, इतने में सीआईएसएफ के जवान वहां पहुंचे और लाठीचार्ज कर दिया. लाठीचार्ज में कई ग्रामीणों को गंभीर चोट आई हैं. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि जिन लोगों पर लाठियां बरसी वो खदान के लिए अपनी जमीन देने वाले विस्थापित हैं. विस्थापन का दर्द झेल रहे ग्रामीण लंबे वक्त से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. गुरुवार दोपहर वक्त प्रदर्शन के दौरान स्थिति ज्यादा बिगड़ गई, खदान की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाबल सीआईएसएफ और विस्थापितों में जमकर विवाद हुआ, बात बल प्रयोग तक पहुंच गई है.



सीआईएसएफ पर लाठीचार्ज करने का आरोप: दरअसल, छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में गेवरा क्षेत्र से प्रभावित गांवों के भूविस्थापित रोजगार, बसावट, मुआवजा की मांगों के सकारात्मक समाधान के लिए एसईसीएल के गेवरा खदान में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे. किसान सभा ने पहले ही इस आंदोलन का आह्वान किया था. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ बल उपस्थित थे. प्रदर्शन चल रहा था और एसईसीएल के अधिकारी वार्ता के लिए ग्रामीणों को बुला रहे थे.

क्या है ग्रामीणों का आरोप: भू-विस्थापितों का कहना है कि प्रदर्शन के बीच सीआईएसएफ के अधिकारी ने भू विस्थापितों के साथ गाली गलौच किया और सीआईएसएफ को बल प्रयोग के साथ लाठीचार्ज का आदेश दिया. जिसके बाद भू विस्थापितों पर लाठीचार्ज हुआ. जिसमें जिला सचिव दीपक साहू, रमेश दास, बिमल दास, गुलाब को गंभीर चोटें आई हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि उनकों जबरन उठा कर थाने ले जाने की कोशिश की गई. इसके बाद सभी भू विस्थापित एकजुट होकर दीपका थाना जाने लगे तो सभी को बीच रास्ते में छोड़ कर सीआईएसएफ वाले भाग गए. जिससे माहौल तानवपूर्ण हो गया है. किसान सभा के नेतृत्व में सभी लोग बाद में दीपका थाना पहुंचे और मारपीट और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले सीआईएसएफ पर अपराध दर्ज करने की मांग की.

ग्रामीण पहुंचे थाने (Etv Bharat)





''लाठी और बंदूक से चाहते हैं खदान विस्तार'': किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने कहा, भू-विस्थापितों की समस्याओं का समाधान किए बगैर हम खदान विस्तार का कार्य नही होने देंगे. एसईसीएल महाप्रबंधक के इशारे पर सीआईएसएफ ने भू-विस्थापितों पर जो लाठीचार्ज किया है. उसका जवाब हम संघर्ष और आंदोलन को और तेज करके देंगे. अगर प्रबंधन ने जबरन हमें रोकने की कोशिश की तो आंदोलन और उग्र होगा. वह लाठी और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों का अधिकार छीनना चाहते हैं. हम आज की घटना की कड़ी निंदा करते हैं.