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'युवाओं पर लाठीचार्ज और पुलिस पर ड्यूटी के दौरान हमला, दोनों गलत' पानीपत में बोलीं डॉ. अर्चना गुप्ता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पानीपत में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया.

BJP State President Archana Gupta
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 28, 2026 at 6:30 PM IST

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पानीपतः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता मंगलवार को पानीपत दौरे पर थीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि "केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के विद्यार्थियों और युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो फैसला लिया है, उससे उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया है." उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता युवाओं के साथ खड़ा है और धर्मेंद्र प्रधान का यह कदम उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है."

पुलिस द्वारा लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्णः मीडिया से बातचीत में डॉ. अर्चना गुप्ता ने आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पुलिस पर हुए हमले को लेकर कहा कि "दोनों घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं. यदि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव, मारपीट और बदसलूकी भी उतनी ही निंदनीय है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों के घायल होने की घटनाओं को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए."

'युवाओं पर लाठीचार्ज और पुलिस पर ड्यूटी के दौरान हमला, दोनों गलत' (ETV Bharat)

SIR का पहला चरण पूराः विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने के सवाल पर डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी." उन्होंने स्वीकार किया कि कई मतदाता सत्यापन के दौरान उपलब्ध नहीं हो सके, क्योंकि वे नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से दूसरे शहरों अथवा विदेश में थे."

पात्र मतदाताओं से अपीलः उन्होंने कहा कि "ऐसे सभी पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अभियान चलाएंगे. साथ ही लोगों से भी अपील की कि "यदि वे सत्यापन के समय घर पर नहीं थे तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करें या बीएलओ से संपर्क कर अपने दस्तावेज पूरे करें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची से न छूटे."

'छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करें': डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "भाजपा युवाओं के सम्मान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रत्येक पात्र मतदाता के अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है." उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करने का आह्वान किया."

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