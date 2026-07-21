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दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज: जयपुर में गहलोत, डोटासरा समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी

अंबेडकर सर्किल पर धरने पर बैठे गहलोत और डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब देशभर की सियासत गर्म है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, तो वहीं राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी खिलाफ हल्ला बोल दिया. प्रदेश कांग्रेस की ओर से मंगलवार शाम प्रदेश के सभी जिलों में धरने प्रदर्शन किए गए. जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की. इस दौरान गहलोत, डोटासरा सहित सैंकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी. पुलिस उन्हें बसों में भरकर ले गई. डोटासरा ने साधा सरकार पर निशाना: डोटासरा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे निकम्मी सरकार कभी नहीं देखी है, जो किसी को नहीं मानती है. न इन्हें युवाओं से मतलब है न ही इस देश की जनता से. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद 20 से ज्यादा बच्चों ने देश में आत्महत्या कर ली. लेकिन इस सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कल बड़ी संख्या में दिल्ली में युवा इकट्ठा हुए थे और वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ उन पर लाठीचार्ज किया है, वो शर्मनाक है. बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें उन्हें भी पीटा गया. मोदी सरकार किस मुंह से नारी शक्ति वंदना की बात करती है. कांग्रेस नेताओं को बसों में ले जाती पुलिस (ETV Bharat Jaipur)