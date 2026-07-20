दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज: डोटासरा बोले- ये सरकार की कायरता, जूली ने भी साधा निशाना
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर दिल्ली में लाठीचार्ज को राजस्थान कांग्रेस ने कायरता बताया है.
Published : July 20, 2026 at 4:16 PM IST
जयपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं युवाओं रोकने के लिए पुलिस को लाठचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई युवाओं के चोट लगी है. वहीं, अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने लाठीचार्ज को सरकार का कायरता वाला कदम करार दिया है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. दोनों नेताओं ने कहा कि लाठी चार्ज करके सरकार युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकती है.
गोविंद डोटासरा का कड़ा प्रहार: डोटासरा ने लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "पेपर लीक कराने वाले 'सत्ता' में सुरक्षित हैं, और सवाल पूछने वाले युवा 'सड़कों' पर लाठियां खा रहे हैं. BJP का यही नया लोकतंत्र है. जंतर-मंतर पर युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज मोदी सरकार की दमनकारी सोच और कायरता का सबूत है." डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मौन साधे बैठी सरकार, भूल रही है कि लाठियां बरसा कर युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता.
पेपर लीक कराने वाले 'सत्ता' में सुरक्षित हैं, और सवाल पूछने वाले युवा 'सड़कों' पर लाठियां खा रहे हैं.. BJP का यही नया लोकतंत्र है!— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) July 20, 2026
जंतर-मंतर पर युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज मोदी सरकार की दमनकारी सोच और कायरता का सबूत है।
पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मौन साधे बैठी… pic.twitter.com/jU1gZjc99q
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सोशल मीडिया पर जूली को पोस्ट: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार की निंदा की और लिखा कि "पेपर लीक के विरोध में न्याय की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लाखों युवाओं पर लाठीचार्ज करना लोकतंत्र के माथे पर कलंक है. यह केवल छात्रों पर हमला नहीं, बल्कि देश के भविष्य, उनके अधिकारों और लोकतांत्रिक आवाज़ पर प्रहार है. युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर लाठियां बरसाना भाजपा सरकार की लोकतंत्र-विरोधी सोच है. सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को कुचलने और उनकी आवाज़ को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है, लेकिन देश का युवा अब डरने वाला नहीं है. लाठियों और दमन से उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता. हर अन्याय का लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला किया जाएगा."
पेपर लीक के विरोध में न्याय की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लाखों युवाओं पर लाठीचार्ज करना लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। यह केवल छात्रों पर हमला नहीं, बल्कि देश के भविष्य, उनके अधिकारों और लोकतांत्रिक आवाज़ पर प्रहार है।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) July 20, 2026
युवाओं के सवालों का जवाब देने के… pic.twitter.com/J5vjlevSHt
सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे: जूली ने लिखा कि "कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और देश के युवाओं की आवाज राहुल गांधी इस अन्याय के खिलाफ पूरी मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक युवाओं के साथ खड़े हैं. वे देश के युवाओं की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी युवाओं के अधिकारों, सम्मान और भविष्य की इस लड़ाई को हर मंच पर पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी.
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