ETV Bharat / state

दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज: डोटासरा बोले- ये सरकार की कायरता, जूली ने भी साधा निशाना

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर दिल्ली में लाठीचार्ज को राजस्थान कांग्रेस ने कायरता बताया है.

दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज
दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज (Photo Source- @GovindDotasra)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं युवाओं रोकने के लिए पुलिस को लाठचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई युवाओं के चोट लगी है. वहीं, अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने लाठीचार्ज को सरकार का कायरता वाला कदम करार दिया है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. दोनों नेताओं ने कहा कि लाठी चार्ज करके सरकार युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकती है.

गोविंद डोटासरा का कड़ा प्रहार: डोटासरा ने लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "पेपर लीक कराने वाले 'सत्ता' में सुरक्षित हैं, और सवाल पूछने वाले युवा 'सड़कों' पर लाठियां खा रहे हैं. BJP का यही नया लोकतंत्र है. जंतर-मंतर पर युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज मोदी सरकार की दमनकारी सोच और कायरता का सबूत है." डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मौन साधे बैठी सरकार, भूल रही है कि लाठियां बरसा कर युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता.

इसे भी पढ़े- सीकर में NSUI-कांग्रेस का विशाल मशाल जुलूस, डोटासरा बोले- शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर रही है युवाओं का भविष्य

सोशल मीडिया पर जूली को पोस्ट: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार की निंदा की और लिखा कि "पेपर लीक के विरोध में न्याय की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लाखों युवाओं पर लाठीचार्ज करना लोकतंत्र के माथे पर कलंक है. यह केवल छात्रों पर हमला नहीं, बल्कि देश के भविष्य, उनके अधिकारों और लोकतांत्रिक आवाज़ पर प्रहार है. युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर लाठियां बरसाना भाजपा सरकार की लोकतंत्र-विरोधी सोच है. सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को कुचलने और उनकी आवाज़ को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है, लेकिन देश का युवा अब डरने वाला नहीं है. लाठियों और दमन से उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता. हर अन्याय का लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला किया जाएगा."

सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे: जूली ने लिखा कि "कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और देश के युवाओं की आवाज राहुल गांधी इस अन्याय के खिलाफ पूरी मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक युवाओं के साथ खड़े हैं. वे देश के युवाओं की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी युवाओं के अधिकारों, सम्मान और भविष्य की इस लड़ाई को हर मंच पर पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी.

इसे भी पढ़े- दिल्ली में बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच CJP का विरोध मार्च, MHA ने रखी कड़ी नजर

TAGGED:

JANTAR MANTAR LATHI CHARGE
PAPER LEAK PROTEST
TIKA RAM JULLY
GOVIND SINGH DOTASRA
DELHI STUDENT PROTEST LATHI CHARGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.