ETV Bharat / state

पीआरडी जवानों पर लाठीचार्ज मामला, गरमाई प्रदेश की पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

देहरादून: बीते रोज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे पीआरडी जवानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया. जिसके बाद प्रदेश में मौहाल गरमा गया है. पीआरडी जवानों पर लाठी चार्ज का कांग्रेस ने विरोध किया है. कांग्रेस ने जवानों पर किये गए लाठी चार्ज को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है.

दरअसल, पीआरडी जवानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला. पुलिस प्रशासन ने पुतले से सीएम धामी की तस्वीर हटाने की कोशिश की. इसी बात को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. काफी देर तक चले हंगामे के बाद आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन करने में सफल रहे. कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार निरंकुश हो चुकी है. अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले पीआरडी जवानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि सरकार के इस रवैये का पुरजोर विरोध किया जाएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गणेश गोदियाल ने देहरादून में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पीआरडी जवानों पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा भाजपा सरकार अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं की आवाज को पुलिस की लाठियों के दम पर दबाना चाहती है.