ETV Bharat / state

दिल्ली में नौकरी बहाली की मांग कर रहे पूर्व बस मार्शलों पर लाठीचार्ज, हिरासत के बाद छोड़े गए प्रदर्शनकारी, AAP ने भाजपा को घेरा

दोपहर करीब 2 बजे जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वहां तैनात पुलिस बल के साथ उनकी तीखी झड़प हो गई. स्थिति को अनियंत्रित होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. जिससे मौके पर भगदड़ मच गई. पुलिस ने प्रदर्शन को लीड कर रहे मुकेश पाल और उनके साथ करीब आधा दर्जन अन्य मुख्य प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया. हालांकि, कुछ घंटों तक हिरासत में रखने व स्थिति सामान्य होने के बाद पुलिस ने सभी को रिहा कर दिया गया.

दरअसल, दिल्ली सिविल डिफेंस व पूर्व बस मार्शलों द्वारा पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत आज करीब एक बजे चंदगी राम अखाड़ा परिसर में एक महाआंदोलन का आयोजन किया गया था. प्रदर्शनकारियों की ओर से मीडिया समन्वयक आदित्य राय ने बताया कि दोपहर के समय 500 से अधिक की संख्या में पूर्व बस मार्शल अपनी मांगों की तख्तियां लेकर वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के चंदगी राम अखाड़ा क्षेत्र में अपनी स्थाई नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे दिल्ली सिविल डिफेंस के पूर्व बस मार्शलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. शुक्रवार दोपहर में हुए इस भारी हंगामे व लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मुकेश पाल समेत करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया. हालांकि, कुछ घंटों के बाद सभी को छोड़ दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी की सरकार पर वादाखिलाफ़ी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है.

क्या हैं बस मार्शलों की मुख्य मांगें

पूर्व बस मार्शलों ने बताया कि वर्ष 2015 से 2023 तक कुल 10,792 सिविल डिफेंस बस मार्शलों ने दिल्ली की बसों में महिला सुरक्षा के लिए दिन-रात अपनी सेवाएं दी थीं. अक्टूबर 2023 में बिना किसी पूर्व सूचना के सभी 10,792 मार्शलों को ड्यूटी से हटा दिया गया था. मार्च 2025 में उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण ड्यूटी के तहत इन्हें 4 महीने का अस्थाई रोजगार दिया गया था, लेकिन वह अवधि भी समाप्त हो गई. मांग है कि सभी 10,792 बस मार्शलों को तुरंत ड्यूटी पर वापस लिया जाए और उन्हें स्थाई रोजगार की गारंटी दी जाए. पूर्व बस मार्शलों का कहना है कि लंबे समय से बेरोजगार होने के कारण उनके परिवार भुखमरी व गंभीर आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

चुनाव पूर्व वादों को लेकर गहराया विवाद

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है. चुनाव से पूर्व सार्वजनिक मंचों से यह वादा किया गया था कि दिल्ली में सरकार बनने के 60 दिन के भीतर सभी बस मार्शलों को स्थाई रोजगार दिया जाएगा. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बने एक लंबा अरसा बीत चुका है आज तक उनके रोजगार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

विपक्ष ने साधा निशाना, भाजपा को घेरा

इस लाठीचार्ज की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने लिखा है कि आज प्रदर्शन कर रहे बस मार्शलों पर लाठीचार्ज किया गया. भाजपा ने सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर इन बस मार्शलों को स्थाई नौकरी देने का वादा किया था. आज सरकार बने 456 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये बस मार्शल 45 डिग्री के भीषण तापमान में भी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. इस घटना के बाद से दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टकराव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं. पूर्व बस मार्शलों के संगठनों का कहना है कि जब तक उन्हें उनका हक व स्थाई रोजगार नहीं मिल जाता, उनका यह संघर्ष व न्याय की मांग जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: