दो पक्षों में खेत के सीमा विवाद को लेकर लाठीभाटा जंग, एक पक्ष के 12 लोग घायल
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. सभी घायलों को सैपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया.
Published : November 12, 2026 at 2:17 PM IST
धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र के गढ़ी चटोला गांव में गुरुवार को दो पक्षों में खेत के सीमा विवाद को लेकर लाठीभाटा जंग हो गई. दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला. पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है.
पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक वीरभान सिंह ने बताया कि गढ़ी चटोला गांव में गुरुवार को निरंजन कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा के मध्य विवाद हुआ था. उन्होंने बताया कि निरंजन पक्ष के लोग खेतों में पत्थर घड़ी का काम कर रहे थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग विरोध करने पहुंच गए. दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं हुई, इसके बाद गाली-गलौच हुआ.
दोनों पक्ष के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने हो गए. इस संघर्ष में जयपाल पुत्र निरंजन, श्रीकांत पुत्र निरंजन, लवकुश पुत्र वलवीर, पप्पी पत्नी वलवीर, अनीता पत्नी नेतराम, निरंजन पुत्र हरिसिंह, साधना पुत्री निरंजन, अमरेश पत्नी बनवारी, राखी पुत्री बनवारी, वलवीर पुत्र हरी सिंह, नेतराम पुत्र हरि सिंह और बनवारी पुत्र हरि सिंह घायल हो गए.
सहायक उप निरीक्षक वीरभान ने बताया कि मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया. सभी घायलों को सैपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है. मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उधर, हमलावर पक्ष के लोग पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही फरार हो गए हैं. पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.