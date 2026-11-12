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दो पक्षों में खेत के सीमा विवाद को लेकर लाठीभाटा जंग, एक पक्ष के 12 लोग घायल

अस्पताल में भर्ती घायल ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र के गढ़ी चटोला गांव में गुरुवार को दो पक्षों में खेत के सीमा विवाद को लेकर लाठीभाटा जंग हो गई. दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला. पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है.

पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक वीरभान सिंह ने बताया कि गढ़ी चटोला गांव में गुरुवार को निरंजन कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा के मध्य विवाद हुआ था. उन्होंने बताया कि निरंजन पक्ष के लोग खेतों में पत्थर घड़ी का काम कर रहे थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग विरोध करने पहुंच गए. दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं हुई, इसके बाद गाली-गलौच हुआ.