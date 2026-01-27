ETV Bharat / state

झारखंड में हल्का कोहरा और आंशिक बादल का डेरा, अधिकतम और न्यूनतम पारा में इजाफा, ठंड से मिली राहत

रांची: बसंत पंचमी के दिन से ही झारखंड वासियों को ठंड से राहत मिलने लगी है. अधिकतम और न्यूनतम पारा में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. 28 जनवरी से 30 जनवरी तक सुबह के वक्त हल्के कोहरे और दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान अहले सुबह और देर शाम के बाद ठंड पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा. लिहाजा, बदलते मौसम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हालांकि धूप निकलने के बाद गर्म कपड़े की जरुरत महसूस नहीं हो रही हैं.

अधिकतम तापमान में हो रही है बढ़ोतरी

पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा पारा चाईबासा में 30.8 डिग्री दर्ज हुआ है. चाईबासा के बाद सबसे ज्यादा गर्मी सरायकेला रहा है. सरायकेला का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा जमशेदपुर में 29.1 डिग्री, डाल्टनगंज में 27.8 डिग्री, पाकुड़ में 27.7 डिग्री, बोकारो में 27.5 डिग्री, सिमडेगा में 27.3 डिग्री, लोहरदगा में 27.1 डिग्री, देवघर में 26.6 डिग्री, गुमला में 26.6 डिग्री, खूंटी में 26.4 डिग्री, रांची में 25.8 डिग्री और कोडरमा में 25.2 डिग्री रहा है. दो जिले ऐसे हैं, यहां का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से कम रहा है. इनमें लातेहार में 21.8 डिग्री और हजारीबाग में 24.8 डिग्री शामिल है.

न्यूनतम पारा में इजाफा से ठंड से राहत

रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से 27 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा है. सबसे कम तापमान रांची के कांके क्षेत्र में 8.4 डिग्री रहा है जबकि रांची का ओवर ऑल न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री पर पहुंच गया है. फिलहाल दो जिले ऐसे हैं, यहां न्यूनतम पारा 10.0 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. इनमें खूंटी में 9.8 डिग्री और लोहरदगा में 9.6 डिग्री तापमान रहा है.